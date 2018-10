Por la inflación de septiembre, la cláusula gatillo podría duplicar el acumulado del 4,7%

La inflación superó todos los pronósticos y la cláusula gatillo se activó en el mes de agosto. Eso influyó para que los estatales no perdieran poder adquisitivo en sus salarios. La promesa de disparar la cláusula cuando la inflación marcase un número superior al 20% se cumplió y ahora, creen que la marca que ya tienen acumulada se duplicará. Por lo menos, ese es el posible escenario que se teje frente a la hipótesis de que el INDEC lance los números más altos del año, durante el mes de la primavera. El último tope inflacionario que se conoció fue del 24,3% y, según especialistas en la materia, podría rozar el 28%, en el último registro.





En la provincia, el Ministerio de Hacienda afina el lápiz para seguir haciéndole frente a la porción monetaria que posibilita que el sueldo de los empleados públicos no se degrade frente a los embates de la economía nacional. El convenio decía que iban a cobrar un aumento del 17% hasta tanto la inflación no superara los 20 puntos. Eso ocurrió en julio y a partir de agosto, comenzaron a percibir en sus haberes un aumento de 2,7%. A eso se le sumó el 2,1% correspondiente a septiembre, que conformó un acumulado del 4,7%. Ahora, en octubre el número será más jugoso, ya que las estimaciones dan cuenta de que el porcentaje esta vez se acercará al 8%, de manera acumulada.





¿Cómo hace la Provincia para hacerle frente a la cláusula gatillo sin caer en default?

El Ministerio de Hacienda tiene una premisa: el orden es sagrado y el "despilfarro" significa un sacrilegio. Pero sobre todo, el hecho de no asumir compromisos con futuros pagos ha constituido la clave para la economía provincial. En palabras más claras, y como lo resumieron las autoridades a sanjuan8.com, "San Juan no usa la tarjeta de crédito", y eso le permite no endeudarse con intereses, ni cuotas que se juntan generando futuras deudas. Se gasta lo que se tiene.





Además, las obras que no se presupuestaron, o que no generaron el gasto que creían, producen una proyección que se convierte en un saldo positivo para la Provincia. Son saldos que luego utiliza el Estado para asistir otras necesidades. Este es un claro ejemplo de la distribución dineraria minuciosa que se está realizando, en estos tiempos de ajuste. Es decir que el dinero se redistribuye en diferentes ámbitos de acuerdo a la realidad que atraviese el sector. Ese cálculo se realiza mes a mes para llegar con el dinero necesario para pagar sueldos.