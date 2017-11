Por la crisis que atraviesa, ITEC le pagará sólo el 25% del sueldo a sus empleados

Los empleados de ITEC nuevamente afrontar un problema con los haberes que reciben, en el marco del conflicto que atraviesa la empresa desde hace tiempo. Si bien, habían recibido el pago del dinero que le adeudaban desde julio (cuando cerró la empresa) hasta septiembre, ahora recibieron la notificación de que el pago de octubre será parcial: percibirán el 75% del total. Pero peor aún es que, desde noviembre y hasta el 15 de febrero, el pago de sus salarios se reducirá considerablemente llegando al 25%. Es decir que un empleado que comúnmente recibía un sueldo de $25.000 solo tendrá en mano unos $6.000.

Esta nueva problemática se plantea a partir de inconvenientes en las negociaciones con la empresa Peugeot, que es la única que está solicitando la producción de la firma con asiento en San Juan. Es que la automotriz ha solicitado a los responsables de ITEC que bajen los precios de los mazos de cable y que les reduzcan la producción. Esto genera menos trabajo para la empresa que había bajado su nivel en estos últimos meses. Los obreros que habían estado trabajando solo medio tiempo, para conciliar que no haya despidos, ahora no brindarán sus servicios porque la empresa cerrará sus puertas hasta el 1 de febrero. Por esta licencia obligatoria, los trabajadores no percibirán el total de sus haberes.

Pero este no es el único problema que afronta la empresa. Entre pasillos, se habla de que Peugeot no solicitará en gran medida la producción de esta firma para el 2018, luego de que el juez comercial Javier Vázquez, impusiera una medida para que la firma no echara por suelo el contrato. Pero si se reduce la producción, implicaría que al menos un 50% del total de trabajadores (200 empleados) sean cesanteados. Si bien, no hay confirmación oficial de ello, es una versión que corre en voz alta. Por este tema, por la reducción de los haberes desde noviembre a febrero y por un descuento que percibirán de $3000 por una ayuda que llegó de Nación hace varios meses (el REPRO express), los sindicalistas llegarán a la subsecretaría de Trabajo, este miércoles o jueves.

¿Les descontarán el REPRO express?

El REPRO es un subsidio perteneciente a un programa nacional de ayuda a las empresas en crisis para que puedan pagar parte de los salarios. Cuando se inició el conflicto este año, y los trabajadores dejaron de percibir sueldo, el gobernador Sergio Uñac se reunió con el ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera para pedir un freno en la importación de los mazos de cable y que se active el pago de este subsidio. Así fue como Nación comenzó a girar dinero a la empresa ITEC.

En el primer pago, los empleados recibieron $3000 y luego comenzaron a percibir $8000, mes a mes. Esa primera entrega será descontada en los sueldos de octubre, según trascendió de fuentes fidedignas. Esto no debería ocurrir y ha generado un nuevo conflicto entre las partes.

Además, la provincia también aporta para que los empleados puedan percibir un poco más de salario y paga el subsidio REPIP (Reconocimiento al Empleo Productivo Industrial Provincial), que es de $1000. La empresa había adeudado durante varios meses el salario a sus empleados y la mora fue cancelada luego de que la firma FIAT le entregase a ITEC