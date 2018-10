Por haber defendido a Macri, Rubén Uñac cruzó a Eduardo Cáceres

Ante este cúmulo de respuestas, el senador nacional opositor Rubén Uñac remarcó que es normal escuchar este tipo de conceptos cuando son vertidos por dirigentes políticos de Cambiemos; "es lógico que defienda las políticas del gobierno nacional. Yo estoy absolutamente en contra tratando de apoyar lo que no hay que apoyar", manifestó. Con respecto a las acciones de Macri por sobre la Provincia, opinó: "Desde la Nación nos quitan todo, nos paralizan la obra pública para el próximo año. El gobernador es quien está renegociando las obras nacionales que están paradas en San Juan; refinanció las deudas que tiene con la Provincia. En este tono, Uñac aseguró que es precisamente la política que está aplicando su hermano, como líder provincial, la que mantiene lejos de déficit financiero y fiscal que tanto paraliza a la Nación.

La tensión que se vive en el país se ve reflejada en los fuertes cruces que se registran entre pares opositores en su ideología. Tal es el caso de los diputados por San Juan, Eduardo Cáceres y Rubén Uñac, quienes se cruzaron en defensa de sus líderes políticos, en un programa de radio Light. Primero, el diputado nacional, Eduardo Cáceres, aseguró que San Juan tenía controlada la situación económica y estaba bien parada gracias a las políticas de contención que Mauricio Macri impartía. "Vivimos todos en un mismo país, no creo que una provincia pueda aplicar en un contexto nacional una política diferente que dé diferente resultado. Lo que pasa es que San Juan casi exclusivamente trabaja de la minería; cuando el presidente a nivel nacional define un rumbo con respecto a la minería, obviamente que San Juan es la provincia que más va a repercutir", dijo. Además brindó detalles al respecto del crecimiento que marcó el país en cuanto al sector privado hasta antes de la crisis. "El que diga que no hay un buen rumbo no entiende nada. La madre de los problemas en Argentina fue gastar más de la cuenta. Yo no escucho propuestas que sumen", agregó.