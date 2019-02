Por el polémico reclamo de trabajadores en Rentas, Gattoni reveló cuánto ganan: "Algunos cobran más que un ministro"

El funcionario se mostró molesto por el revuelo que generaron y explicó que lo que estaban cobrando era un fondo estímulo que era parte del flujo de recaudación. "Lo que algunos empleados de Rentas estaban planteando era sobre el haber el 20%, que son recursos de los municipios. Es un fondo estímulo, un plus por recaudación que va a ser disminuido porque se calcula sobre los recursos que son provinciales", explicó.





Además de dejar en claro que ese porcentaje no es parte del salario básico sino de un aporte extra que no es obligatorio, por ley, se despachó diciendo cuánto es lo que cobran para marcar su falta de solidaridad con la situación. "No hay trabajador en Rentas que gane menos de $50.000. Pensemos en los docentes que están con el fondo estímulo disminuido. Una categoría alta en rentas gana más que un ministro. En este entorno, plantear que están perdiendo el 20% del sueldo; Primero, se trata de un fondo estímulo no del salario y segundo, saben que es así en todo el país", dijo.









Este fondo se proyecta en base a parte de la coparticipación que recauda la Nación, no sobre el 100% de la recaudación. "Con una inflación del 40% y con una recaudación del 30 y pico, deberíamos pensar que dicha recaudación ha caído en términos reales, pero en términos nominales no es así. Creo que a pesar de la disminución del fondo estímulo o que cambie el mecanismo de cálculo de coparticipación y de quiénes son los impuestos, ellos siguen siendo los mejores empleados públicos pagos de la provincia y con una gran diferencia respecto del resto", lanzó.