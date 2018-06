Por el paro del lunes, se cancelaron los vuelos de Aerolíneas Argentinas

"Aerolíneas Argentinas lamenta anunciar que por causas de fuerza mayor ha debido cancelar todos sus vuelos del día lunes 25. Es por el paro convocado por la CGT al que adhirieron los gremios aeronáuticos.





Para evitar mayores complicaciones, la compañía decidió adelantar sus vuelos del día 24/6 entre las franjas horarias de las 20.00 y las 23.59, de manera tal que se pueda garantizar el servicio a los pasajeros que tengan vuelos en dicha franja horaria.





Quienes deseen devolver sus tickets, podrán hacerlo a través del mismo canal que utilizaron para la compra. Además, aquellos pasajeros que deseen reprogramar su vuelo, hasta dentro de los 15 días próximos al suceso, podrán hacerlo sin restricciones y de acuerdo a la disponibilidad de plazas.





La compañía recomienda a sus clientes realizar los cambios y/o modificaciones en las reservas de su vuelo con anterioridad a la fecha del paro o bien en los días sucesivos, ya que la atención al cliente durante la jornada del paro podría verse afectada."

De esta manera, se suma a los servicios que harán sentir el paro en la provincia.





Los gremios docentes también se sumarán y desde el Gobierno local analizan si se les descontará o no el día, debido a que los trabajadores no tendrán en qué movilizarse. Para que no suceda esto, el ministro de Educación Felipe de Los Ríos dijo que aquellos docentes que no puedan asistir por la falta de ómnibus, deberán presentar una nota para que no se les compute la falta. De la misma manera, los alumnos que no puedan ir a los establecimientos, deberán hacer una presentación por escrito para no tener el ausente.





En cuanto al gremio que nuclea a los universitarios, ADICUS, definieron en las últimas horas que si adherirán a la medida de fuerza.





Otro de los servicios que se verá resentido será el de taxis, porque el Sindicato de Peones adherirá a la medida de fuerza. Es decir que los únicos coches que circularán serán los que sean manejados por sus propietarios.





También Bancaria se sumará y esto complicará a quienes necesiten hacer algún tipo de trámite, porque deberán sumarle un día más a la espera del fin de semana.





Las autoridades del DAMSU decidieron que abrirán las puertas de la obra social y la atención al público dependerá del personal que se presente a trabajar.





La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios adhiere al paro, por lo que los sindicatos de empleados de comercio del país también. Los trabajadores de comercio tienen la libertad de elegir ir o no, todavía el gobierno no expresó si es ilegal o legal, que significaría el descuento o no del día.





En su mayoría, los gremios destacan que al no haber servicio de colectivos, los empleados tendrán dificultades para llegar a sus lugares de trabajo.