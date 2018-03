Por el número de sumarios administrativos, Salud Pública acrecentó los controles a los médicos

Tras el escandaloso hurto de instrumental quirúrgico al hospital Rawson, en el que quedaron involucrados el médico cirujano Diego Basualdo y la instrumentista Patricia Quevedo, entre otros profesionales, las autoridades de Salud Pública decidieron ajustar las patas flojas del sistema de control. Entonces, se dispuso un operativo para detectar nuevas posibles irregularidades y así dejar de hacer la vista gorda a las anomalías que se venían produciendo internamente en el nosocomio. Se dispuso la colocación de cámaras de seguridad y solicitud de cuentas claras a sus administrativos. Si bien, no trascendió el número preciso de sumarios administrativos y suspensiones vigentes en los hospitales, en Salud Pública reconoce que el número es abultado y se mantiene bajo siete llaves.





Después de este caso resonante, en el cual quedaron detenidos dos profesionales médicos y fueron finalmente excarcelados a la espera de un juicio oral, hubo una batería de controles y comenzaron a surgir casos sospechosos que no han llegado al fuero penal, pero que quedaron bajo la lupa de las autoridades. Es que sucedió todo lo contrario. Comenzaron a aparecer los elementos que habían quedado en el olvido o que no se habían percatado que hacían falta. Desde ese momento, se puso énfasis en los protocolos y en los servicios de seguridad. El uso de las tarjetas de combustible, por ejemplo, ha resuelto muchos problemas en cuanto a los costos y a los números que no cerraban. Por otro lado, el control que se viene es hacia los medicamentos que se manipulan para entregar a los pacientes. "El faltante de medicamentos es una cuestión compleja que merece control. La farmacia robotizada nos va a mejorar ese aspecto, porque va a concentrar toda la información sobre lo que entra y sale", explicó la ministra de Salud, Alejandra Venerando a sanjuan8.com.





Mecanismo de suspensiones

Los centros de salud y hospitales manejan suspensiones hasta de 10 días; ellos se encargan de analizar una situación y aplicarlas si es necesario. Si existiera alguna irregularidad mayor que amerite una investigación más compleja, el expediente pasa el Ministerio de Salud. Luego, el equipo de Asuntos Jurídicos evalúa el caso y aplica la sanción correspondiente, que puede alcanzar una cesantía. Si el caso tiene tintes penales, es decir que puede comprender un delito, pasa a manos de la Justicia, como en el caso del hurto al hospital Rawson.

En este caso particular, los médicos imputados por la supuesta "defraudación al hospital Rawson" aún están siendo investigados por el sector administrativo del ministerio, paralelamente al trabajo que realiza el 2do Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Pablo Flores. La suspensión que se había realizado al momento que se produjeron las detenciones de los implicados, y que fue renovada en septiembre de 2017, pasó a una fase permanente hasta tanto la Justicia deje firme el fallo que condenará o absolverá a los profesionales en tela de juicio. Esta medida corre con goce de haberes, es decir que no trabajan en el hospital, pero cobran.





Otras causas bajo investigación

Luego de haberse producido la escandalosa detención del médico Diego Basualdo y la instrumentista Patricia Quevedo, la Policía sorprendió con un allanamiento en el domicilio laboral de un ginecólogo acusado de practicar abortos clandestinos: Horacio de Arrascaeta. A este hombre se le secuestró un ecógrafo que podría pertenecer al hospital Rawson. También, se desprendió que el hombre cargaba un prontuario importante.





Entonces, el profesional Héctor Balmaceda no quiso quedar pegado a las averiguaciones sobre la causa y entregó, de manera voluntaria, una caja con elementos para realizar cirugías y una máquina de laparoscopía.





la detención de una enfermera del hospital Rawson (María Quiroga, de 68 años) a quien denunciaron anónimamente por vender medicamentos de manera clandestina, en su domicilio. En el allanamiento, le encontraron varios elementos que podrían ser del hospital Rawson. Por último, se conoció(María Quiroga, de 68 años) a quien denunciaron anónimamente por vender medicamentos de manera clandestina, en su domicilio. En el allanamiento, le encontraron varios elementos que podrían ser del hospital Rawson.