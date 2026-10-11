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Por el feriado nacional habrá cambios en el transporte y comercio cerrado

Con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la provincia de San Juan modificará el esquema habitual de atención.

Este lunes 12 de octubre la provincia de San Juan experimentará un funcionamiento especial en sus principales servicios con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida abarcará al comercio tradicional, la actividad bancaria, la administración pública y el transporte de pasajeros.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos confirmaron que la gran mayoría de los locales del microcentro capitalino permanecerán cerrados. La decisión empresarial responde a los altos costos operativos del día feriado y al impacto del reciente conflicto en el transporte público, que generó una baja del 50% en la actividad comercial. No obstante, el rubro gastronómico y comercios de cercanía atenderán al público con normalidad.

Por su parte, el servicio interurbano de pasajeros de la Red Tulum circulará con cronogramas y frecuencias equivalentes a las de un día domingo. Se recomienda a los usuarios verificar los horarios de cada línea a través de los canales oficiales antes de realizar desplazamientos.

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Finalmente, las entidades bancarias y las oficinas de la administración pública provincial y municipal no brindarán atención presencial, reanudando la actividad ordinaria el martes 13. Las operaciones financieras y trámites urgentes podrán canalizarse a través de las plataformas de banca electrónica y sitios web institucionales.

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