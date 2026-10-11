Este lunes 12 de octubre la provincia de San Juan experimentará un funcionamiento especial en sus principales servicios con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida abarcará al comercio tradicional, la actividad bancaria, la administración pública y el transporte de pasajeros.
Por el feriado nacional habrá cambios en el transporte y comercio cerrado
Con motivo del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la provincia de San Juan modificará el esquema habitual de atención.