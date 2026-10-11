Por el feriado nacional habrá cambios en el transporte y comercio cerrado

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos confirmaron que la gran mayoría de los locales del microcentro capitalino permanecerán cerrados. La decisión empresarial responde a los altos costos operativos del día feriado y al impacto del reciente conflicto en el transporte público, que generó una baja del 50% en la actividad comercial. No obstante, el rubro gastronómico y comercios de cercanía atenderán al público con normalidad.

Por su parte, el servicio interurbano de pasajeros de la Red Tulum circulará con cronogramas y frecuencias equivalentes a las de un día domingo. Se recomienda a los usuarios verificar los horarios de cada línea a través de los canales oficiales antes de realizar desplazamientos.