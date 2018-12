Por el caso Darthés, en San Juan hubo más denuncias por violencia y abuso sexual

"Que sepan que no están solas", ese es el mensaje que intenta dar el gobierno provincial, a través de la voz de los responsables del Ministerio de Desarrollo Humano. Si bien, Ginestar no quiso dar porcentajes precisos del incremento de esta situación, advirtió que hay cada vez más mujeres sanjuaninas que se animan a denunciar. En este sentido, las autoridades atribuyen atribuyen esta realidad al fenómeno Juan Darthés; el actor que fue acusado por una actriz de haberlo violado cuando ella tenía sólo 16 años.

"En estos días hubo un aumento paulatino en denuncias por violencia y abuso sexual. Si bien no fue un registro masivo el que tuvimos, sí fueron más casos que lo habitual. Esto se disparó por el caso Darthés. Más allá de lo duro de la historia de la víctima, esto moviliza culturalmente a la sociedad, para que se acerquen a las instituciones a pedir ayuda", dijo Ginestar en radio Sarmiento.













Asimismo, hizo un capítulo aparte por el tema de las denuncias en redes sociales, y advirtió que "esto puede tener consecuencias negativas"; no sólo por la exposición de las víctimas sino porque sin denuncia formal no habrá nadie que haga justicia. "Hemos advertido que las denuncias generalmente se hacen en los medios y por las redes. A estos casos los tomamos como un media culpa. Las instituciones estamos fallando y no estamos dando la confianza que necesitan", reflexionó. Pese a que admiten una falla sistémica en la contención y promoción, en este tema, Ginestar pidió especialmente que las víctimas se acerquen a las instituciones a denunciar para que la ayuda sea efectiva.