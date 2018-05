Por el aumento del dólar, los precios en las góndolas del supermercado se verán afectados

En el marco del aumento más alto del año que registró el dólar este jueves con $23, un especialista analizó cómo podrían afectar las subas al consumidor final y a las empresas.





En diálogo con Canal 8, el economista Jaime Rodríguez dijo que el incremento de la moneda norteamericana afecta de dos maneras: "en la inflación, que significa tener precios más caros que se verán reflejados en las góndolas de los supermercados en las próximas semanas; y, por otro lado, la suba de tasas que encarece el financiamiento de las Pymes y de los locales comerciales".





El especialista comentó que "para este año se estimaba que la economía crecería cerca del 3% y ya se cree que no pasará del 2%, y esto trae inflación con estanflación". Y agregó que "esto afecta a la gente con la suba de precios y con desempleo: en la medida en que la economía no crece a un ritmo adecuado es cada vez más difícil que genere empleo y que, en todo caso empiece a destruir el trabajo". Según Rodríguez, "las empresas o fábricas empiezan a prescindir de personal porque el negocio no está creciendo o produciendo lo que necesita". Mirá el análisis completo: