Polémica por pasantes: la provincia girará más recursos a los municipios

Tras el fuerte cruce que generó el envío de fondos desde la provincia a los municipios para que paguen el aumento salarial a sus empleados, el gobernador Sergio Uñac anunció este lunes que destinarán un extra con el mismo objetivo. Los diputados de Cambiemos de Santa Lucía y Rivadavia habían reclamado que el subsidio no incluye una partida para las pasantías, a lo que desde el Gobierno contestaron que era una exageración la cantidad de personal que tenían ambas comunas y que no deben financiar la ineficiencia de los intendentes. El dinero adicional podría salir de un fondo para atender emergencias financieras y la administración central pondrá como condición que no se sigan designando trabajadores.









Uñac habló del tema en el acto de refuncionalización de una escuela en Capital. Dijo que van a ayudar a todos los municipios, incluyendo a los que están sobrepasados en la cantidad de personal. Fue en clara alusión a Santa Lucía y Rivadavia, dirigidos por Fabián Martín y Marcelo Orrego respectivamente, que no solamente fueron los que se quejaron sino que al mismo tiempo están por lejos al frente del ranking de municipios con mayor cantidad de pasantes.









La posibilidad más firme que barajan en el Ejecutivo es que la fuente de financiamiento sea el Fondo de Emergencia Municipal (FEM). El mismo se creó por ley para atender inconvenientes económicos e institucionales de las comunas, como en este caso denuncian tener los funcionarios santaluceños y rivadavienses cuando afirman que no les alcanza para pagarles un incremento a los pasantes.









El "compromiso" del que habló el gobernador consiste en que los municipios que reciban la ayuda extra, no sigan designando personal. En ese sentido, sostuvo para dejar más claro el asunto que "ellos se deben poner de acuerdo también... Martín, Orrego, (Eduardo) Cáceres representan el proyecto del presidente Macri acá y mientras el Gobierno nacional está sacando gente de la administración pública, ellos ingresan gente a la administración pública". "Yo diría que ni una ni otra, hay que buscar un equilibrio, lo que hay que hacer es tener un número exacto, el municipalismo sabe cuál es la cantidad de personas que se debe tener", agregó.









En Hacienda ya trabajan para conceder el nuevo aporte no reembolsable que la provincia sacaría del FEM, que este año tienen un volumen de 220 millones de pesos. En esa cartera afirmaron que además del compromiso de no seguir incrementando la planta de personal, los intendentes Orrego y Martín deberán acreditar cuánto es exactamente lo que les falta para mejorar el sueldo de los pasantes.









La polémica se desató cuando los diputados opositores Carlos Platero (Santa Lucía) y Sergio Miodoswsky (Rivadavia) se quejaron en la sesión del jueves que sus municipios sufrían una baja sensible de fondos para subir el sueldo de los trabajadores. Fundamentalmente, aseguraron que los pasantes no habían sido incluidos en el cálculo oficial para determinar cuánto le toca a cada departamento.









En el Gobierno no tardaron en salir al cruce. Uñac afirmó tras el ataque que los municipios no pueden ser concebidos como una herramienta para pagar favores políticos. Mientras que el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, sostuvo que Orrego y Martín pretenden que la provincia financie la ineficiencia de sus gestiones.









Lo dijeron tomándose de un top que deja mal parados tanto a Rivadavia como a Santa Lucía. Los dos encabezan el lote de gestiones municipales que más pasantías tienen, con 1.116 y 887, respectivamente. La bronca en Paula y Libertador es que mientras los dos intendentes de la polémica designan gente, es la provincia la que tiene que salir a pagar en momentos en que Uñac les pide a sus funcionarios que sean austeros y no incrementen el gasto.









En el Gobierno analizan un punto más. Santa Lucía y Rivadavia son dos de los tres municipios (el otro es Caucete, también de Cambiemos) que han recibido ayuda de la gestión macrista mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Cada uno embolsó 8 millones de pesos y "ni así les alcanza", aseguró un funcionario molesta con la situación.