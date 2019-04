Poda de árboles: esto es lo que tenés que saber para solicitar el servicio

Los vecinos que estén interesados, deben acercarse a la Dirección de Arbolado Público Provincial, ubicada en el 3° piso del Centro Cívico. Para solicitar el servicio, deberán abonar $60 del trámite administrativo y $300 por ejemplar a podar, según la tasa ambiental especificada en la ley Tributaria Provincial.





Rivadavia y Capital tienen el servicio de arbolado público, por lo tanto, los vecinos de estos departamentos deberán acercarse a sus municipios para pedir la autorización de poda.





"El hecho de que exista el periodo de poda, no significa que haya que realizarla obligatoriamente. El árbol urbano no debería podarse, a excepción de que haya una interferencia con otro servicio o el tránsito vehicular y peatonal; ramas secas o mal dirigidas", explicó el director de Arbolado Público, Héctor Bustamante. En este sentido, el funcionario explicó que "es mejor no intervenirlo porque la riqueza del árbol es tener un buen volumen para hacerle frente al calor en verano".