El ítem del alumbrado público en la boleta de la energía eléctrica significa para las empresas un monto que a lo largo de los meses ha ido aumentando. Esto ha generado que ese dinero no pueda ser invertido en los proyectos en sí. Esto sucede no sólo a nivel local, sino también en el país. Es por eso que en San Juan, en Pocito en particular ya se analiza la posibilidad de eliminar ese punto, con el objetivo de favorecer a dos sectores fundamentales: el agro y la industria.





Fabián Aballay afirmó, en radio Light, que junto a su equipo ya analizan esta posibilidad que beneficiaría económicamente a los diferentes diferimientos ubicados en Pocito. "Queremos quitar de la boleta de la luz el cobro del alumbrado público para dos pilares fundamentales del departamento" fue la frase que utilizó el jefe comunal, que de esta forma da una esperanza a los empresarios que pagan grandes sumas en concepto de este punto.





En caso de que este ítem pueda eliminarse de la boleta se podrá invertir en incrementar la mano de obra local y en generar nuevos emprendimientos. Ese es el primer objetivo que fue planteado por la Unión Industrial de San Juan al gobernador, Sergio Uñac y fue justamente un pedido que bajó hacia los 19 departamentos, y en algunos de ellos ya se empezó a hacer el análisis para tal fin.