Planeamiento le bochó el barrio del escándalo al intendente Gil

"Si el proyecto no tiene la firma de un profesional habilitado, directamente no vamos a iniciar el expediente". Con esa frase, el director de Planeamiento, Eugenio Montes, descartó por anticipado la posibilidad de aprobar el barrio con un prototipo especial de casas que diseñó el intendente de Caucete, Julián Gil, sin la firma de un responsable idóneo en materia de construcción. Luego que estallara el escándalo, el jefe comunal puso paños de agua fría y dijo que al organismo provincial presentarán toda la documentación que corresponda.

Lo que pasa en el departamento del Este es de no creer. De acuerdo a la denuncia de ediles opositores, el Concejo Deliberante aprobó la construcción de un prototipo de viviendas sociales en la ex Bodega del Parque a pesar de que el proyecto no lleva la firma de un habilitado para hacer ese tipo de tareas y quién fue a defenderlo no es arquitecto o ingeniero. Ante la acusación, sin tener ningún título en materia constructiva, el intendente salió a decir que él mismo lo había diseñado.





Embed

Lo peor de todo es que en esas condiciones, el barrio no se levantará y los cauceteros que sueñan con conseguir una vivienda se quedarán con las ganas. Montes no dudó. "Sin la intervención y la firma de una persona habilitada, no hay ninguna chance de que se apruebe ningún proyecto", aseguró el número uno de la Dirección de Planeamiento, el organismo que se encarga de evaluar y darle curso o no a las construcciones en la provincia.

La posición de Planeamiento no es caprichosa, está en juego la vida de las personas. La repartición debe velar para que las obras civiles públicas y privadas sean seguras y eso sólo se logra si los cálculos y la ejecución están a cargo de alguien con un título específico que acredite que sabe de construcción

Enterado de que no pasará el filtro si no corrige las irregularidades denunciadas por los opositores, Gil bajó la pelota este martes. El jefe comunal aseguró en Canal 8 que sólo han dado el primer paso, que se trata de un anteproyecto y que llegado el momento, presentarán la documentación y las firmas que correspondan ante las autoridades de Planeamiento.

De acuerdo a lo que establecen las normativas que regulan la construcción local, los proyectos deben ser elaborados y firmados por un ingeniero civil, un arquitecto, un maestro mayor de obras o un técnico constructor. Gil no tiene ninguno de esos laureles. Y el supuesto arquitecto que fue a argumentar la iniciativa que terminó aprobando los ediles oficialistas en el Concejo Deliberante, tampoco lo es.

Embed





El complejo habitacional contiene viviendas sociales que irían destinadas a personas de muy bajos recursos del departamento. Pero, por el momento, hasta que el municipio no haga las gestiones que exige la ley, no tiene chances de construirse. Y si Gil avanza sin el OK del organismo, se expone a durísimas multas y hasta una eventual figura penal.

La polémica sigue alimentando el clima de tensión que se vive en Caucete desde hace tiempo, fundamentalmente entre el intendente y los concejales opositores Romina Rosas y Juan Elizondo. Gil no ha parado de protagonizar escándalos en los dos mandatos de gestión que lleva y los ediles, además de renovar sus fuertes críticas por el nuevo revuelo, no descartan llegar esta vez a la Justicia.