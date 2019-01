En Coquimbo, el mandatario presentó el Plan de Desarrollo Regional, con acento en el crecimiento y calidad de vida, destacando «la habilitación del Túnel de Agua Negra, la doble vía entre La Serena y Vicuña, con una carretera que no pase por lugares sensibles, y la ampliación del puerto de Coquimbo...».





Preguntando si era cierto que Mauricio Pinilla había firmado en Coquimbo Unido, que sus primeras pololas las tuvo en la región, que si las paredes de la Casa Piñera hablaran «yo nunca hubiera sido Presidente», y haciendo un llamando al edil porteño, Marcelo Pereira, a bajar de peso, el Presidente Sebastián Piñera visitó la región el día de ayer para anunciar inversiones en los próximos cuatro años, en el Plan de Desarrollo Regional que busca impulsar el crecimiento de la zona.





«Durante años esta región ha estado detenida, frenada, puesto que el crecimiento en el Gobierno pasado alcanzó solamente un 0,3%, es decir, si descontamos el crecimiento de la población, esta es una región que se ha venido empequeñeciendo desde el punto de vista económico, no así de la belleza natural y de sus mujeres. Entonces este proyecto compromete una inversión de más de cinco mil millones de dólares durante los próximos cuatro años y más de 12 mil millones de dólares en un horizonte de ocho años, en donde existe la planificación, el poder imaginar, pero también soñar y construir el futuro de la Región de Coquimbo», dijo el mandatario ante la presencia de autoridades locales y vecinos que se apostaron en el Mirador de San Juan.









Además, aseguró que «mucha responsabilidad tenemos nosotros en haber permitido que una región que estaba creciendo con tanta fuerza se haya aletargado, se haya adormecido, así que lo que queremos hacer es un verdadero renacimiento de la región con este plan».









Todo, mientras a unos metros del lugar un grupo de pobladores del Comité Futuro Guayacancito se manifestaba con pancartas exigiendo la construcción de sus viviendas, a lo que Piñera, en su discurso, aseguraba «que está contemplado, además, la construcción de más de once mil viviendas, lo que asegura el cierre de campamentos en La Serena y Coquimbo...».









Respecto al proyecto de la doble vía entre La Serena y Vicuña, aseguró que «estoy bien al tanto del tema y lo dije hace poco indirectamente, porque cuando conectemos el paso Agua Negra con el puerto de Coquimbo vamos a tener que pasar por el valle de Elqui.









¿Queremos que pase por cualquier parte del valle? Entonces preservar y proteger el valle para mí es una prioridad absoluta, así que lo que estamos haciendo y lo hemos discutido mucho con la intendenta, es buscar que sea coincidente cuando se habilite el Túnel de Agua Negra, por lo que todo tiene que ser simultaneo: La habilitación del Túnel, la carretera que no pase por lugares sensibles y la ampliación del puerto de Coquimbo.





Estos son tres proyectos que están íntegramente conectados, pero el plan que se conoció no tenía esa preocupación, así que vamos a proponer un diseño que proteja, respete y resguarde la belleza única del valle y que no lo destruya un paso masivo de camiones. Por eso, es que vamos a volver muy pronto con un nuevo diseño de esa carretera, dado que queremos conectividad, pero no a cualquier costo».





Inauguración del Cesfam

Dentro de la actividad del Presidente estaba la inauguración del Cesfam de San Juan, recinto que presentó una inversión de más de cuatro mil 200 millones de pesos y que beneficiará a más de 30 mil personas de la comuna porteña.





«Tenemos un compromiso de mejorar la salud pública, por esta razón estamos realizando una inversión histórica para la región de Coquimbo. Y este nuevo Cesfam es una señal clara de que estamos trabajando para mejorar la calidad, dignidad y eficacia con la que atienden nuestros establecimientos de salud», sostuvo el mandatario, destacando la fuerte inversión pública que se está realizando en salud a nivel regional, que supera los 320 mil millones de pesos.





Y agregó, para finalizar, que «conozco muy bien esta región, pues algunas veces la recorría con el «Negro», donde nos íbamos a unos barrios acá en Coquimbo, y que también conoce el ex alcalde Pedro Velásquez, ya que me daba los datos, el 1621 (famoso cabaret de calle Varela, que cerró sus puertas en julio del año 2012). Pasaba acá mis veranos, conocí a mis primeras pololas, así que le tengo un cariño especial a esta región». Fuente: Diario La Región.