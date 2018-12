Esta es la cuarta vez que Elina Castan denuncia a su expareja por violencia. En esta oportunidad lo hizo porque el padre de su hija, de apellido Medina, violó la restricción perimetral que le había impuesto la Justicia. Fue el pasado 12 de diciembre cuando el hombre la increpó en pleno centro, mientras ella estacionaba su auto. El joven la acusó de haberlo chocado y tras una discusión que habría terminado de una manera violenta, la agarró del cabello y la amenazó (una vez más, según cuenta en su perfil de Facebook) de que se iba a morir. "Nos es nada agradable exponer de esta forma mi vida pero tengo miedo.Busco que la condena social contribuya en algo", escribió en un mensaje.

















La joven relató: "Vuelvo para subirme al auto, me agarra del pelo y me dice: "Esperá a la Policia conmigo porque hoy te vas a morir". Me subo al auto logro salir de ahí, giro por Salta hasta 25 de mayo, vuelve a aparece por atrás, me toca a mucha velocidad y me pasa después de calle Alem. Me empuja de costado y circulamos un tramo de esa forma el encerrádome contra el cordón. En este momento ya no podía seguir porque estaba paralizada. Se le pega una moto logré escuchar que el conductor lo insulta y le dice que el vio todo. Doblo por calle General Acha y sigo hasta Cereceto; todo este trayecto no recuerdo como lo hice antes de calle Rioja aparece por mano derecha y me empuja hacia el carril opuesto, quede de frente a todos los autos que venían por Rioja. Me bajé, dejé el auto en el medio de la calle y corrí. Me fui hasta la comisaría segunda. Pedí por favor a un oficial que me acompañe hasta donde dejé el auto, llegamos con el oficial y él estaba con otros 3 policías. No dejaba de decirle que yo lo había chocado y quería escaparme. Cuando logré reponerme un poco, les dije que tengo una restricción de acercamiento que no es la primera vez que pasa este tipo de situaciones. El policía mira los dos autos y confirma que su auto no esta chocado de atrás, ni tiene nada de lo que él dice. Nos vamos todos a la comisaría y él queda detenido hasta hoy 15-12-18", relata la víctima con sus palabras.













La joven asegura que necesita al menos una condena social porque vive con temor porque, según denuncia, su expareja es una persona violenta y manipuladora; y que pese a las cuatro denuncias que tiene en su contra, no hay justicia por su caso. "Si me pasa algo, Víctor Medina es el responsable", escribió.