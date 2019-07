Pichetto en San Juan: "Está la posibilidad de volver al pasado o consolidar un rumbo serio"

Entre los temas que trató, habló de la reforma previsional y llevó tranquilidad al asegurar que "los derechos adquiridos no se pueden modificar". Sin embargo, aclaró cuál es su pensamiento político al respecto: "Hay que dejar de hacer el sistema de moratoria, no puede haber ningún jubilado que no haya hecho los aportes, salvo situaciones excepcionales". Y agregó que "ese sistema ya cumplió una etapa y se jubiló mucha gente a través de este mecanismo, pero la Argentina tiene que ir a un sistema de reparto sobre la base de los aportes porque el riesgo a futuro puede ser que el trabajador que aportó toda la vida, no pueda jubilarse".





Luego de la conferencia de prensa, Pichetto se reunió con empresarios y comerciantes sanjuaninos para hablar sobre las perspectivas para Argentina 2019-2023, y el desarrollo de economías regionales. Pasado el mediodía, su visita culminó con un acto político en la sede del partido.