Pese al escándalo de Facebook, en San Juan hay 480.000 cuentas activas

/// Por María Eugenia Vega

Según los datos oficiales proporcionados a sanjuan8.com por especialistas en Analítica e Informática, en San Juan hay 480.000 cuestas activas en la red social Facebook, lo cual no significan usuarios únicos (cada persona puede tener más de una cuenta y/o Fan Page). Este número no ha mermado pese al escándalo mundial de la fuga de datos personales que tuvo la empresa mundialmente conocida de Mark Zuckerberg y según los analíticos, no lo hará significativamente.





El revuelo que se generó a partir de un informe periodístico que reveló que se habían filtrado datos de 50.000 millones de usuarios, para ser aprovechados en una campaña política, se convirtió en noticia mundial de la que todos hablan. Por pocas horas, Facebook perdió US$58.000 millones y su prestigio quedó en la mira. Su creador pidió disculpas en las últimas horas, pero eso no evitó que se desplomaran sus acciones.





Aunque esto significó un cúmulo de ítems que se significativos con respecto a la privacidad, no ha impactado de manera concreta en los números de cuentas de usuario, por lo menos en esta provincia. Según pudo saber este medio, hay 480.000 cuentas creadas en un segmento compuesto por personas de entre 13 y 65 años.





La encuesta publicada hace unos días por sanjuan8.com determinó que el 35% de los lectores decidieron cerrar sus perfiles o por lo menos piensan hacerlo en las próximas horas. Esta decisión no está registrada aún en números reales, pero no se descarta. Sin embargo, los analistas consultados por sanjuan8.com coincidieron en que el impacto recaerá en los montos por la publicidad. Serán los inversores quienes amenazarán con retirar los valores depositados en la firma, como pena por la pérdida de prestigio.





Mientras tanto, la psicóloga responsable del área Adolescencia del Ministerio de Salud Pública, Ana Zimmermann, aseguró a este medio es alarmante la prioridad que los jóvenes y los adultos le dan a la publicación de sus vidas en las redes sociales. Esto genera una dependencia que podría jugar en contra ante la decisión de cerrar un perfil; es decir que más importa la exposición que la privacidad. La gente no mide los riesgos y eso es una realidad. "Cuando un chico hace un gol, los padres salen a publicar 70 fotos del gol. Ellos son los primeros que deben transmitirle a los adolescentes lo importante que es conservar la privacidad", asumió. Entonces, haciendo caso omiso a estos riesgos (según analizan los expertos), Facebook en San Juan seguirá funcionando como lo viene haciendo.