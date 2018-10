Perversas redes sociales

//Por María Silvia Martín/Jefa de Prensa de Canal 8





Ser blanco de una campaña de difamación a partir de falsedades absolutas, me han convertido en el centro de atención de infames, basuras y delincuentes que se regodean en la materia fecal de su cerebro para extorsionarme.





Mi única verdad es lo que ustedes conocen de mí, y está basado en mi trabajo de hace más de 25 años en el medio periodístico. Debo reconocerles que estar en boca de comentarios es un poder que me ha conferido Canal 8 por la fuerza de la señal que tiene 54 años al aire, y el trabajo que desempeño todos los días con honestidad, cuestión que no pretendo demostrar con esta editorial, eso lo saben claramente los que fueron mis jefes, los actuales y los que vendrán. Ustedes sencillamente podrán estar a favor o en contra de mi manera de hacer periodismo, ya que la honestidad es algo que no se negocia.





Hace dos años fui extorsionada por "un enviado de un nefasto personaje " que llegó a mí para pedirme dinero a cambio de hablar bien en su página de Facebook. Eso hecho me ocurrió a la salida del canal por calle Gral Acha en la puerta de ingreso del Primer Supermercado. Obviamente me negué a la extorsión y al otro día, sin mediar pausa; usó una falacia para intentar desacreditar mi honradez.





Dos años después me encuentro con una situación similar donde desprevenidos y también secuaces aprovechan para usar mi nombre en una presunta maniobra delictiva que me es absolutamente ajena y que desde ya entiendo, necesita el condimento de mi nombre para que sea viralizable.





De nada sirve que un infame mencione a personas que nadie conoce en sus comentarios, me necesita para que sus mentiras resulten de interés para la gente. Ante eso le digo Gracias por el poder que me confiere! Le marqué la agenda, porque su nombre propio en la calle solo va de la mano a hechos delictivos algo que nunca podrá suceder conmigo por más que desesperadamente lo intente.





Esta situación la vive mucha gente que resulta ser una víctima de publicaciones y comentarios en las redes sociales que no se respaldan en la verdad y que sólo buscan hacer daño, desalentar y menoscabar a quienes históricamente solo hemos sido ponderados por la gente, aún por quienes no están de acuerdo con nuestra forma de hacer periodismo, de eso se trata también; de decir "no estoy de acuerdo".





Mi único compromiso es con la gente, con ustedes; nuestros televidentes y lectores que día tras día nos dan un voto de confianza; con el canal, una empresa que hace más de 50 años viene demostrando su esencia y con la realidad palpable la que se demuestra con argumentos sólidos y trabajo responsable. Las redes sociales vinieron a entregar una herramienta muy valiosa para nuestro trabajo, pero también es un espacio de descontrol que sólo puede lograr resultados del mismo origen: descontrolados.





La verdad es mi única realidad y cuando se trate de mi nombre como lo hago con las causas justas, voy a defenderlas a capa y espada porque es mi único capital y no permitiré que se manche.