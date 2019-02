Peligra el inicio de clases en la UNSJ pero aseguran que se tomarán las mesas de exámenes

A un mes del inicio de clases en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) corre peligro que las cinco facultades no comiencen las clases. Este panorama se repetirá a lo largo y ancho del país y tiene que ver con un reclamo salarial.





Jaime Barcelona, secretario General de ADICUS, en comunicación con sanjuan8.com explicó que debido a la dilatación de las mesas de diálogos que se debían mantener días atrás es que el ánimo no es el mejor y aclaró "no somos optimistas" por lo que se estiman las clases no comiencen.





En enero las federaciones universitarias se reunieron con el Gobierno Nacional y la propuesta fue un aumento del 5% en negro, dijo Barcelona respecto a un encuentro que era clave para el avance de las negociaciones. Se espera que el próximo 16 de febrero haya un nuevo encuentro, pero desde ADICUS no creen que haya novedades positivas.





"Para nosotros es fundamental llegar a un acuerdo con las dos cláusulas de revisión porque en marzo tenemos que comenzar a discutir la paritaria de 2019. Sin respuesta a este reclamo, no avanzaremos con la negociación de este año" expresó el Secretario General de CONADU, Carlos de Feo.