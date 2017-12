Pelambres: bandera verde para iniciar el retiro de la escombrera

Los restos que provienen de Los Pelambres se volcaron entre 2007 y 2012, durante la gestión giojista, y por su dimensión llama mucho la atención que no se haya detectado antes. Todo derivó en un escándalo que en 2014 llegó a la Justicia Federal argentina, que investiga a los directivos de la compañía chilena por los presuntos delitos de contaminación y usurpación. Y no se descarta que Rago Gallo o la Fiscalía de Estado como parte querellante apunten contra ex funcionarios de la Policía Minera que pudieran haber hecho la vista gorda.