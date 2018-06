Paro general: De los Ríos adelantó que los docentes deben presentar una nota para que no se les descuente el día

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, señaló que ésta es una vieja metodología y que se tendrá que desempolvar ahora a los fines de conocer la situación de cada uno de los docentes, ya que hay muchos que usan el servicio público de pasajeros para llegar a sus lugares de trabajo.





Lo mismo deberán hacer los alumnos que no puedan asistir a clases. "Sabemos que será un panorama especial, debido a que al no haber ómnibus serán muchos los que no puedan asistir a clases. Es por ello que deberán hacer una presentación por escrito para que no se les compute la falta" argumentó.

Un paro general convocado por la CGT se hará sentir el lunes en el país y en San Juan. Básicamente, el problema de los trabajadores estará dado porque no habrá servicio de colectivos y los taxis que circulen, serán sólo los que sean conducidos por sus propietarios . Es por ello que desde Educación advirtieron a los docentes que deberán presentar una nota, en la que expliquen que no pueden llegar a los colegios y escuelas, para que no se les descuente el día.