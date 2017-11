Para un electricista naval el Comandante del ARA "No tuvo tiempo a nada"

A ocho días de la desaparición del ARA San Juan y tras la confirmación de la Armada de que hubo una implosión en la nave, comenzaron a surgir las posibles causas del hecho. Orlando Pérez, es sanjuanino y electricista naval, dio una explicación de lo podría haber ocurrido en el submarino.

Según el especialista, que navegó durante la guerra de Malvinas en el ARA San Luis, pudo haber una pérdida de agua, es decir que ingresó agua al submarino producto de una fisura en el casco.

Es posible que la cantidad de agua no pudo ser controlada y llegó hasta los negativos y positivos de las baterías provocando la inmplosión. La misma provocó la pérdida de gran cantidad de ácido en un lugar herméticamente cerrado.

Para Pérez, si la explosión se hubiese provocado en superficie el destino seria otro, ya que están capacitados para poner en funcionamiento un plan de escape.

¿Se podría haber evitado?, "sólo si en este país empezamos a dejar de reparar todo con alambre", sostuvo el submarinista.

Por otro dijoque para él "la Base no le indicó al Comandante que siga si hubo un incendio antes. Y sí se lo hubiesen dicho él no iba a poner en riesgo su dotación y las 44 vidas de su tripulación. El Comandante no ha tenido tiempo a nada", reflexionó.