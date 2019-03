Para tener en cuenta: el lunes 1 de abril habrá asueto para la administración pública provincial

De acuerdo a lo informado por el Secretario General de la Gobernación, Juan Flores, el lunes 1 de abril de 2019 será asueto para los empleados de la Administración Pública Provincial, de acuerdo al decreto que así lo determina.

Ese día se celebra el Día del Empleado Público y el asueto alcanza sólo a aquellos agentes que no tengan una fecha específica en el escalafón. Es decir que tal medida no alcanza a los trabajadores de la Sanidad, Educación y Vialidad Provincial, quienes cuentan con una fecha particular para celebrar su día.

Por otra parte, el mismo día, a las 18, el gobernador Sergio Uñac abrirá la Primera Sesión Ordinaria del 2019, oportunidad en la que emitirá el Mensaje Anual desde la Cámara de Diputados, donde hará un repaso de su gestión y hablará sobre nuevos proyectos.