Para que los chicos no se queden sin almorzar, la Provincia aportará más dinero a los comedores escolares

Desde que asumió Mauricio Macri, el monto que la Nación envía a las provincias por los comedores escolares se congeló. Por niño envía sólo $8,32, un importe que quedó desfasado teniendo en cuenta la inflación y el despegue del dólar. Por esta razón, la Provincia remarcará el valor una vez más y lo llevará a $17, desde el próximo lunes.









Ese monto va destinado para los 36.500 niños que almuerzan en las escuelas con doble jornada o en las albergues. Como la Nación no actualizó valores, y por el momento no planea remarcar porque no está consentido en el presupuesto que manipula Carolina Stanley en Desarrollo Social, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, adelantó a sanjuan8.com que el gobierno provincial tomará cartas en el asunto. Por día, destinará algo más de $270 mil, para que la alimentación llegue a todos.













"Cada vez que voy a golpear las puertas por este tema a Casa Rosada vuelvo más desilusionado", expresó el ministro, quien remarcó que la Provincia de Buenos Aires recibe más dinero que los demás distritos, pese a que ellos no contemplan gastos de traslados de alimentos, por lo que los costos que afrontan son menores.









A esta situación se suma otro apoyo del Gobierno de Uñac que aporta un porcentaje presupuestario para que 155.000 chicos desayunen y merienden en las escuelas de jornada común, como así también en las de doble escolaridad. Este presupuesto supera los $300 millones en los diez meses de clases.