Para monseñor Lozano el debate de la despenalización del aborto tiene incoherencias

El martes 20 de marzo comenzó una jornada histórica en el Congreso. Diputados de todos los bloques políticos iniciaron, en cuatro comisiones, el debate de la despenalización del aborto. Con respecto al tema Jorge Lozano, obispo de San Juan, que no hay correspondencia entre lo que se dice y lo que se propone.

El titular del Arzobispado sostuvo que se formula un proyecto de Salud Pública pero no hablan de cuestiones relacionadas al tema que son más importantes. "El año pasado murieron 43 mujeres por abortos clandestinos. Pero nadie habla de las miles que mueren por no tener una asistencia adecuada durante el embarazo y las semanas siguientes al parto", expresó Lozano.

A pesar de su posición a favor de la vida desde la concepción la Iglesia Católica, en general, no ha obstaculizado el debate instalado en la sociedad y han fomentado a través de jornadas. En San Juan el pasado lunes se desarrolló, en la Legislatura Provincial, una jornada de Reflexión sobre Derecho a la Vida. Participó el gobernador Sergio Uñac y representantes de todos los cultos existentes en la provincia. "No nos ausentamos del debate, ni tampoco le decimos a los legisladores que no vayan. Cada uno debe asumir la responsabilidad que este tipo de temática implica", señaló el obispo local.

El debate del aborto

Hay varios proyectos que analizan el tema. El que junto más firmas establece que el aborto no es punible en ningún caso hasta las 14 semanas de gestación. Garantiza a la mujer el derecho a realizárselo de forma voluntaria, gratuita y segura en cualquier establecimiento de salud, sin autorización judicial alguna. Para las menores de 13 años, se requiere el consentimiento informado "con asistencia de al menos uno de sus progenitores o un representante legal".

El macrista Sergio Wisky presentó dos -una para despenalizar el aborto y otra sobre requisitos sanitarios básicos en todo el país-. También hay propuestas de Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Marcelo Wechsler (Pro) y Daniel Filmus (FpV-PJ).

Los proyectos "anti abortistas" son dos, uno del cordobés Juan Brugge y otro de la puntana Ivana Bianchi. Otros cuatro proyectos apuntan a convocar a una consulta popular para que la gente decida sobre el tema.

¿Qué dice hoy el Código Penal?

Los artículos 85 y 86 sancionan la práctica del aborto con penas de prisión e inhabilitación especial. Hay dos excepciones: si el embarazo es interrumpido para "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre", o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". Esta norma rige desde 1921.

Con respecto a esto Lozano indicó que se permite a la mujer abortar pero no se soluciona el tema quien realizó el abuso. "A la mujer se le hace abortar pero tiene que volver a convivir con el abusador. Y al respecto nadie hace nada", manifestó.