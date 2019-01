Para Baistrocchi tratar la baja en la edad de imputabilidad en un año electoral es poco conveniente

Para el funcionario es un tema complejo del que se viene trabajando y si bien los menores en conflicto con la ley cada vez son más, es algo que no debe hacerse a las apuradas. "Me parece que no es el tiempo, no la manera, ni la rapidez con la que se quiere tratar porque terminamos haciendo un mal mayor", sostuvo.





Uno de los puntos claves que para Baistrocchi deben solucionarse antes es el tema de la infraestructura. Para el país no cuenta con buenos Servicios Penitenciarios, en San Juan el proyecto ya está en marcha, ni tampoco instituciones aptas para recibir a los menores. El panorama Nacional tampoco avizora una solución a corto plazo. "Me parece que primero hay que trabajar sobre esto antes de sancionar la ley. No se puede enviar a un menor a un cárcel común", sentenció.





Tratar el proyecto en febrero, en sesión extraordinaria, también genera molestias en algunos sectores que creen que el Gobierno Nacional siempre trata los temas importantes y delicados, como por ejemplo el aborto, cada vez que hay año electoral o en el país están pasando hechos trascendentales. "Con esto se tapan otros temas como el económico, la pobreza o el desempleo y hace que verdaderamente la baja de imputabilidad no se debata como corresponde. Termina siendo algo rápido que luego termina en la nada", manifestó Baistrocchi.