Panaderos advierten que el precio está atrasado y se vendrían nuevas subas

Consultado por el tema en San Juan, Manuel Rodriguez, señaló que a nivel local el valor del kilo de pan ya viene atrasado respecto de otras provincias, pero destacó que lo vienen sosteniendo porque no logran recuperar el nivel de ventas. "No hay plata en la calle y la gente ha dejado de comprar muchos productos de panificación y sólo se limita a consumir lo justo. Si nosotros aumentamos el valor no logramos estabilizarnos", dijo Rodríguez.