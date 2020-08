Los pacientes de COVID-19 terminales podrán estar acompañados por un familiar directo

San Juan tuvo hasta el momento un sólo fallecido de COVID-19 y que se confirmó su positividad postmorten, es decir que estuvo internado por otra afección. En este contexto es que Fabiola Aubone, ministra de gobierno, dijo en conferencia de prensa que los pacientes terminales podrán estar acompañados por un familiar directo.

En el marco de la presentación de: Trato Humanizado del final de vida en contexto de pandemia, se garantizará la opción del acompañamiento de un paciente terminal. "Es importante que prime la dignidad humana y se garantiza el acompañamiento familiar y el paciente podrá ser cuidado y querido por los suyos todo bajo estricto controles", aseguró la funcionaria.

Protocolo a tener en cuenta:

-Se podrá designar a un acompañante que estará junto al paciente terminal y además podrá, al igual que el paciente, recibir atención psicológica.

-El acompañante deberá ser mayor de edad, no ser paciente de riesgo y deberá respetar el uso de elementos de protección.

-Además ingresará al área COVID-19 por corredores seguros.

Respecto a los pacientes críticos no COVID-19 podrán ser cuidados por un familiar de hasta segundo grado. Además deberá ser una persona que no padezca un riesgo y en caso de no residir en San Juan el ingreso a la provincia será a través de un PCR negativo de 72 horas. En caso que se quede en la provincia deberá estar aislado también 72 horas y luego nuevamente ser sometido a un PCR.