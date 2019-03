Pablo García Nieto reconoció la victoria de Rubén García

Ante los fiscales, militantes y colaboradores de Todos por un Rawson Nuevo, Pablo García Nieto dio un emocionante discurso.





"Le llamé a Rubén García. Están festejando, han ganado la interna", asumió García Nieto.





"No hemos venido a la política a especular. Ganamos o perdemos. Nos mueven las convicciones. Gracias por creer en un Rawson Nuevo. Me siento terriblemente orgulloso de cada acto, cada caminata, cada apretón de manos, de cada 'dale Pablo'. El equipo se consolidó en base al trabajo, ilusiones, esperanza y no al miedo o las conveniencias. Sé que dieron todo y ustedes saben que no nos guardamos nada. Fuimos respetuosos y dignos. Y todo continua", arengó García Nieto.





Llamó a todos a seguir trabajando para el nuevo desafío del 2 de junio, fecha de las elecciones generales en las que el gobernador Sergio Uñac se postula por la reelección.





"Le mando un cariño grande a Sergio Uñac y nos ponemos contentos todos de que el gobernador más exitoso del país haya tenido un triunfo contundente en Rawson. Ustedes son parte de ese triunfo", aseguró García Nieto.





"No bajamos los brazos, tenemos que hacer cada uno un aporte para estar mejor".