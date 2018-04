Otro operativo internacional: salvaron a un sanjuanino de morir de hambre en Venezuela

Por la crisis que atraviesa Venezuela, un sanjuanino casi se muere de hambre, pero fue rescatado a tiempo por el Gobierno, según revelaron fuentes oficiales a sanjuan8.com. Este domingo montarán un operativo sanitario para que arribe a la provincia, en un estado compensado, donde continuará con tratamiento médico.









Esta es la segunda "repatria" conseguida por el Ministerio de Gobierno, a través del área de Relaciones Institucionales, de la provincia en pocas horas. El otro caso que se conoció tuvo carácter nacional y causó conmoción en cada rincón del país por la historia: una sanjuanina fue rescatada en India luego de vivir un calvario con un hombre afgano de quien se enamoró tras mantener una relación por Facebook.









Ahora trascendió otro caso, que no tiene nada que ver con la historia anterior, pero no deja de ser menos relevante. Se trata de Rolando, un hombre que se fue a Venezuela buscando una oportunidad para prosperar y no lo consiguió. De hecho, debió soportar días y meses enteros de hambre, a tal punto que terminó con un avanzado estado de desnutrición, en plena desidia y sin ayuda.









Las autoridades sanjuaninas se enteraron de lo que le estaba ocurriendo y comenzaron a gestar el operativo traslado, pero antes debían velar por su recuperación porque cuando se anoticiaron, la vida de Rolando corría serio peligro. Estuvo muy grave y por eso, lo primero que buscó San Juan fue lograr que el consulado argentino en Venezuela velara por su salud y lograra estabilizarlo, antes de que emprenda la vuelta. Por fin, y luego de dos meses, el hombre oriundo de Chimbas volverá a ver sus padres.





