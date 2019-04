Ortiz Andino: "Si los sueldos no se mueven, tampoco subirán la cuotas en UVA"

Respecto de los sanjuaninos que se manifestaron en la plaza del microcentro, dijo que "todos los casos están siendo considerados en el IPV". Y agregó que "en los casos especiales, se modifican los plazos del financiamiento, pero el Gobierno tiene posibilidades de generar subsidio y la ley lo prevé para estos casos, asique lo vamos a considerar".





Por otro lado, aseguró que "no es que mucha gente esté disconforme con el valor de la cuota actual, sino que están escuchando que van a tener actualización UVA y creen que es la misma línea de las que se aplican en Nación, con todos los bancos". En este sentido, aclaró que "lo fuerte no es la variación del coeficiente UVA sino los intereses que se le suman. El financiamiento del IPV tiene 0% de interés, por lo tanto, solamente variará la cuota con la UVA. Estos son Unidades de Valor Adquisitivo, por lo tanto, si los sueldos no se mueven, tampoco se va a mover ese coeficiente".