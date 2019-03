Orrego pidió disculpas antes de emitir su voto: "Perdón, a quienes no he podido llegar"

Minutos antes de las 11 de la mañana, el intendente de santa Lucía y precandidato a gobernador Marcelo Orrego llegó a la escuela Pellegrini para emitir su voto, en el marco de las PASO 2019. Al llegar y antes de ingresar al cuarto oscuro, se detuvo a charlar con la gente en la puerta del establecimiento educativo, también atendió a los medios.













"Hay muchas familias que me han abierto las puertas de su casa y eso es también abrir las puertas del corazón. Quiero pedir disculpas a quienes aún no he podido llegar, no es porque no he querido sino porque me faltó tiempo. Decirle a los sanjuaninos, en esta jornada larga, que se anime a ir a votar porque es un día sublime", manifestó.













Asimismo, envió un breve mensaje de optimismo a la población recordando que "todos valemos igual". No importa quién es alto o bajo, gordo o flaco. Acá todos valemos igual y la oportunidad su fe, porque el voto es la fe, es importante".









El actual intendente de Santa Lucía agradeció a su padre por "su falta de parcialidad" y por las bendiciones que siempre recibe de su parte, teniendo en cuenta que este es un año especial: ambos hijos se juegan un espacio entre los dirigentes sanjuaninos.