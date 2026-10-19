Orrego entregó 442 escrituras a familias que accedieron a viviendas

Durante el acto, el mandatario dijo: “Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya. Hoy estamos dando esa tranquilidad a las familias sanjuaninas, para que sepan que el esfuerzo valió la pena. Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando para dar respuestas a una demanda enorme y garantizar que más familias tengan el título de su vivienda”.

La entrega comprende a familias de 15 departamentos, con una distribución que alcanza tanto al Gran San Juan como a localidades del interior provincial. Rawson concentra la mayor cantidad de escrituras, con 105 documentos, seguido por Chimbas, con 69; Rivadavia, con 64; y Pocito, con 52. En conjunto, estos cuatro departamentos reúnen 290 escrituras, el 65,6 % del total.