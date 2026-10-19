El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 442 escrituras de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), un paso fundamental para que las familias sanjuaninas consoliden legalmente la propiedad de sus hogares. Con este acto, los adjudicatarios pasan a ser propietarios con título formal, lo que les otorga respaldo jurídico y nuevas posibilidades para proyectar el futuro de sus viviendas. Acompañaron al gobernador, autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.
Orrego entregó 442 escrituras a familias que accedieron a viviendas
La entrega de escrituras alcanza a 15 departamentos y brinda seguridad jurídica a familias que completaron la adjudicación de sus casas a través del IPV.