Orrego entregó 135 viviendas en el barrio La Majadita

Entrega de IPV - 9 de Julio 2

El nuevo barrio La Majadita cuenta con 135 viviendas unifamiliares de dos dormitorios, con posibilidad de ampliación para un tercer dormitorio y espacio para estacionamiento. Se trata de un proyecto que combina funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental, consolidando un entorno moderno y confortable para las familias beneficiarias.

El diseño del conjunto habitacional contempla cuatro prototipos de vivienda, tres de ellos estándar y uno adaptado para personas con discapacidad, distribuidos en manzanas regulares que priorizan la eficiencia espacial y la habitabilidad.

La orientación norte-sur del trazado favorece la iluminación natural y el confort térmico, mientras que el esquema urbano integra calles jerarquizadas, senderos peatonales y áreas verdes con arbolado. Estos espacios están pensados para promover el encuentro y la recreación, fortaleciendo el sentido de comunidad.

El entorno natural y abierto del barrio refuerza su integración paisajística, brindando un hábitat de calidad que mejora la vida de los vecinos y aporta al crecimiento ordenado del departamento 9 de Julio.