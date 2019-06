Orrego, en el sufragio: "Vamos a hacer una gran elección"

"El un día sublime para todos, hay que ir a votar", con esa frase, el principal referente de la oposición de Sergio Uñac, Marcelo Orrego, se refirió a los sanjuaninos, antes de emitir su voto en el Escuela Pellegrini en Santa Lucía. Minutos antes de las 10.30, el candidato del Frente Con Vos le pidió al electorado que no deje de acercarse a las urnas y que "vote con el corazón".













En ese escenario, manifestó su especial agradecimiento a las personas que lo han acompañado en esta campaña y reiteró, como lo hizo en las PASO, el pedido de disculpas para los que no hayan podido expresarle su opinión. "Quiero agradecerles a todos los sanjuaninos y pedirles disculpas de corazón por no haber llegado a todos. No lo hice porque no he querido sino porque no me ha dado el tiempo", reiteró.









Asimismo, vaticinó que el resultado, más allá de que no resulte ganador, será muy importante teniendo en cuenta el gran caudal de votos que acumuló en las PASO: "Vamos a hacer una gran elección", remarcó.



También, su hermano Juan José Orrego, que llegó al mismo establecimiento con Marcelo, contó que para él, es candidato por Santa Lucía, fue una buena campaña y que la ha disfrutado. "Hemos podido llegar a cada rinconcito del departamento y nos han abierto las puertas con mucho cariño. Esa es la tranquilidad que tenemos, el de haber transmitido nuestro proyecto".