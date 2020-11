Organizó una campaña para que su mamá reciba plasma: “Está internada en estado delicado”

San Juan acumula desde el comienzo de la pandemia 5751positivos. Actualmente se encuentran internados 171 pacientes en las áreas de COVID-19 y uno de esos casos afectó a una maestra jubilada y fue su hija Marina Zeghaib, quien organizó una campaña para dar a conocer el caso y pedir por donantes de plasma.

Marina atendió a sanjuan8.com y contó que su mamá, Mercedes Baiml, se encuentra en estado crítico, internada en una clínica privada. La exdocente cuenta con respiración asistida y por ahora está dormida farmacológicamente.

“Mi mamá empezó con una gripe y a los días se complicó. En un primer momento fuimos a una clínica privada pero como no era grave fue derivada a mi casa. Cuando comenzó a complicarse llamamos al 107 y no tuvimos mucha suerte; pero logré que sea internada en el hospital Marcial Quiroga y como se complicó pasó a Terapia Intensiva de una clínica privada porque no había camas en el hospital público”, dijo la joven artista.

Marina Zeghaib dijo que al ver que el cuadro de su mamá empeoraba consultó con la médica la posibilidad de que reciba algún tratamiento alternativo y fue así que la profesional le explicó que lo mejor era la donación de plasma. Por eso es que el pasado viernes usó las redes sociales para publicar una foto y un mensaje para apelar a la donación, que según dijo días atrás el titular del IPHEM, estaba siendo muy escasa la concurrencia de posibles donantes.

“Mi mamá es muy querida ha sido docente y estuvo relacionada a diferentes movidas beneficiarias por eso cuando publiqué el mensaje tuvo un efecto movilizante y desde ese día no para de contestar mensajes por donantes tanto por WhatsApp como por Facebook”, añadió.

IPHEM

Marina aprovechó la repercusión para contar que no todos los casos que se recuperaron de COVID-19 pueden ser donantes, pero remarcó que mientras más sean, más posibilidades habrá no solo para su madre, sino para todos aquellos que se encuentren en grave estado.

Donación de plasma

Luego de su publicación, una deportista que ya superó la enfermedad y fue donante en su momento se sumó a la movida y publicó en una de sus historias la importancia de sumarse a este acto altruista. “Si ya sos recuperado de COVID-19 doná. No te explicó la satisfacción que se siente”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.