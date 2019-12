Operativos fiestas de fin de año: los que tomen bebidas alcohólicas en la calle, bajo la lupa

Como adelantó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, durante las próximas fiestas de fin de año se implementará un cambio de estrategias en los operativos para que sean ejecutados de manera móvil. En este contexto, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, resaltó que se controlará que las personas no tomen bebidas alcohólicas en la vía pública ni que las trasladen en los vehículos.

En esta oportunidad, habrá dos tipos de operativos. Uno de ellos será referido al gran desplazamiento a nivel comercial y religioso que habrá en los próximos días, dispositivo que comenzará desde el 21 de diciembre hasta después de la festividad de los Reyes Magos. El otro, estará centralizado en las fiestas, el esparcimiento nocturno y los bares.





El operativo de seguridad contará con 250 efectivos extras y será reforzado en las zonas de Valle Fértil, Rodeo, Barreal, controles limítrofes de la provincia y el Gran San Juan. Es en esta última área donde estarán agudizados los controles, en los cuales trabajarán unidades operativas y de orden público.





Uno de los puntos que atenderán serán las recorridas en los barrios más vulnerables por parte de aquellos delincuentes que aprovechan la ausencia de las personas en sus casas para ingresar a robar.





El eje central del operativo será el control de alcoholemia para evitar accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de las familias sanjuaninas. "La normativa habla de que quien circule en la vía pública debe hacerlo en las condiciones establecidas para conductor y acompañante", dijo Hernández a Canal 8. Y agregó que "evitemos sacar la mesita al frente y consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, porque esta costumbre se traslada al interior de los vehículos, los cuales después se ponen en marcha y provocan accidentes".





"Los límites establecidos para los conductores alcanzan a los acompañantes, en el caso de la portación de bebidas alcohólicas en lugares de concurrencia masiva", indicó. Estas bebidas no podrás trasladarse a lugares de esparcimiento como el dique o los campings, sino que se podrá consumir en los sitios habilitados a tal efecto, como los bares y boliches.





Por otro lado, destacó que no se podrá trasladar cajones o conservadora en el vehículo con bebidas alcohólicas. "En cualquier fin de semana común, esto no altera para nada la estructura social, pero en esta clase de eventos nosotros tenemos que ser fieles guardadores de la convivencia armónica de todos los que se desplacen y no de los que quieran imponer su cultura", expresó.