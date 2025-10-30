Octubre Rosa en Sierras de Chávez: prevención y un compromiso que perdura

Un camino que empezó a lomo de mula

El Dr. Mattar comenzó agradeciendo y mirando a quienes formaron parte de ese recorrido desde el inicio: “Veo mucha gente que conozco desde hace muchos años y la verdad es que este es muy emotivo el acto”.

Recordó aquellos primeros viajes hacia la escuela, donde la llegada no era tarea sencilla: “Nosotros allá por el 2009 o 2010 hacíamos todo esto en mula desde Astica. Yo venía en un camión con las mulas, descargaba en la casa de Martín Chávez, que era portero y cocinero de la escuela. Desde allí subíamos y tardábamos unas nueve horas para llegar”.

En ese contexto se fue tejiendo una relación profunda con las familias de la zona: “Nos recibía doña Rosalía en su casa, que en ese tiempo funcionaba como puesto sanitario. Nos daba de comer, y todo lo que ustedes se imaginarán…”.

La salud en territorio: decisiones que se toman en comunidad

Entre los recuerdos compartidos, el Dr. Mattar mencionó una experiencia que marcó su forma de entender la medicina rural: “Había una paciente con apendicitis aguda a tres horas de acá. Yo llevaba nueve horas arriba de la mula, los chicos nos cambiaron la mula y emprendimos camino a la casa de Margarita. Cuando íbamos camino a casa de ella se iba sumando gente. A mí me llamaba la atención.

Entonces yo le pregunté a uno de los enfermeros y me dice: ‘Sí, Dr., cuando lleguemos ahí la vamos a tener que trasladar a la Escuela de Chávez, donde nos va a estar esperando la ambulancia, y de la casa de Margarita a la escuela de Chávez lo teníamos que hacer en angarilla, que es una camilla que se pone en los hombros entre cuatro hombres y se van rotando para poder andar por los senderos de la mula’.”

Ese momento sintetizó lo que significa cuidar la salud en la ruralidad: “Habíamos contactado un helicóptero que no podía venir a esa hora. Hemos andado en la nieve, en el frío, en la lluvia”.

Educación y salud: la escuela como motor de futuro

El director también reconoció el impacto de la educación pública en la vida de los jóvenes de la región: “Quiero destacar a Daniel, alumno de esta escuela; a Wilfredo, enfermero y también alumno de aquí; y a Gochi, otro enfermero formado en esta escuela. Lo que hacen es invalorable”. Y valoró el rol de la gestión educativa en abrir puertas de desarrollo: “Quiero resaltar la gestión de la directora por la obra. Forjar sueños es la clave. Yo vengo de una familia humilde y siempre he perseguido mis sueños. Creo que esa es la clave”.

Un mensaje para quienes están empezando a construir su camino

Dirigiéndose a los estudiantes, dejó un mensaje de inspiración y trabajo: “Creo que se puede soñar siempre, hay que establecer los sueños. Anotarlos, guardarlos ahí en el corazón, en los lugares donde uno pueda revisar. Los sueños hay que seguirlos, perseguirlos y cumplirlos por eso el acto de forjar hace referencia a un acto artesanal del herrero que trabaja el metal. Los sueños se trabajan, se empujan, se persiguen y les juro que se cumplen.”

Compromiso con la prevención

Los controles preventivos realizados durante esta significativa jornada permiten detectar señales tempranas y reforzar el acompañamiento sanitario para las mujeres de la zona.

Desde Clínica Santa Clara San Juan, el mensaje es claro: La prevención salva vidas y debe llegar a cada rincón de la provincia, incluso a los más alejados.

