Octubre Rosa en Sierras de Chávez: prevención y un compromiso que perdura

En el marco de la campaña Octubre Rosa, promovida por el GRUPO OLMOS y todas las clínicas y sanatorios de RED BASA, la Clínica Santa Clara San Juan continúa reforzando su compromiso con la salud comunitaria y la prevención del cáncer de mama.
En esta oportunidad, el Director, Dr. Alejandro Mattar, participó de la celebración por los 87 años de la Escuela Albergue Marcos J. Gómez Narváez, ubicada en las Sierras de Chávez, a 270 km de la capital de San Juan. Además del acompañamiento institucional, el equipo de salud realizó controles preventivos, estudios y acciones de cuidado integral, orientados a fortalecer la detección temprana y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.
Un vínculo que se sostiene en el tiempo
La presencia del Dr. Mattar en la zona no es reciente. Desde hace más de una década, impulsa allí un trabajo territorial sostenido, acompañando a familias, estudiantes, docentes y agentes sanitarios que viven y trabajan en estos parajes alejados de los centros urbanos.
El Dr. Mattar comenzó agradeciendo y mirando a quienes formaron parte de ese recorrido desde el inicio: “Veo mucha gente que conozco desde hace muchos años y la verdad es que este es muy emotivo el acto”.
Recordó aquellos primeros viajes hacia la escuela, donde la llegada no era tarea sencilla: “Nosotros allá por el 2009 o 2010 hacíamos todo esto en mula desde Astica. Yo venía en un camión con las mulas, descargaba en la casa de Martín Chávez, que era portero y cocinero de la escuela. Desde allí subíamos y tardábamos unas nueve horas para llegar”.
En ese contexto se fue tejiendo una relación profunda con las familias de la zona: “Nos recibía doña Rosalía en su casa, que en ese tiempo funcionaba como puesto sanitario. Nos daba de comer, y todo lo que ustedes se imaginarán…”.
La salud en territorio: decisiones que se toman en comunidad
Entre los recuerdos compartidos, el Dr. Mattar mencionó una experiencia que marcó su forma de entender la medicina rural: “Había una paciente con apendicitis aguda a tres horas de acá. Yo llevaba nueve horas arriba de la mula, los chicos nos cambiaron la mula y emprendimos camino a la casa de Margarita. Cuando íbamos camino a casa de ella se iba sumando gente. A mí me llamaba la atención.
Entonces yo le pregunté a uno de los enfermeros y me dice: ‘Sí, Dr., cuando lleguemos ahí la vamos a tener que trasladar a la Escuela de Chávez, donde nos va a estar esperando la ambulancia, y de la casa de Margarita a la escuela de Chávez lo teníamos que hacer en angarilla, que es una camilla que se pone en los hombros entre cuatro hombres y se van rotando para poder andar por los senderos de la mula’.”
Ese momento sintetizó lo que significa cuidar la salud en la ruralidad: “Habíamos contactado un helicóptero que no podía venir a esa hora. Hemos andado en la nieve, en el frío, en la lluvia”.
Educación y salud: la escuela como motor de futuro
El director también reconoció el impacto de la educación pública en la vida de los jóvenes de la región: “Quiero destacar a Daniel, alumno de esta escuela; a Wilfredo, enfermero y también alumno de aquí; y a Gochi, otro enfermero formado en esta escuela. Lo que hacen es invalorable”. Y valoró el rol de la gestión educativa en abrir puertas de desarrollo: “Quiero resaltar la gestión de la directora por la obra. Forjar sueños es la clave. Yo vengo de una familia humilde y siempre he perseguido mis sueños. Creo que esa es la clave”.
Un mensaje para quienes están empezando a construir su camino
Dirigiéndose a los estudiantes, dejó un mensaje de inspiración y trabajo: “Creo que se puede soñar siempre, hay que establecer los sueños. Anotarlos, guardarlos ahí en el corazón, en los lugares donde uno pueda revisar. Los sueños hay que seguirlos, perseguirlos y cumplirlos por eso el acto de forjar hace referencia a un acto artesanal del herrero que trabaja el metal. Los sueños se trabajan, se empujan, se persiguen y les juro que se cumplen.”
Compromiso con la prevención
Los controles preventivos realizados durante esta significativa jornada permiten detectar señales tempranas y reforzar el acompañamiento sanitario para las mujeres de la zona.
Desde Clínica Santa Clara San Juan, el mensaje es claro: La prevención salva vidas y debe llegar a cada rincón de la provincia, incluso a los más alejados.