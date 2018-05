Obreros sin seguridad: la empresa asegura que fue negligencia de los operarios

Según contó el propietario, los empleados no pueden ingresar al lugar sin los arneses, los cascos y los zapatos correspondientes. En cuanto a las imágenes que llegaron a sanjuan8.com, dijo que el trabajador que se ve sin arnés, se lo había sacado porque estaba del lado de adentro. Su compañero, le pide ayuda para acomodar una escalera y es cuando sale sin la protección. Con respecto a la otra persona, que tiene el arnés pero no se ve asegurada, sostuvo que estaba enganchada a la una reja superior pero que no se ve en las fotos.





LePlag fue contratada por el Poder Judicial para instalar una malla en toda la parte superior del edificio 25 de Mayo. Lo hicieron con el objetivo de espantar a las palomas, cansados de estos animales y el excremento que riega los techos, los aires acondicionados y cualquiera de los rincones externos, lo que atrae vinchucas y otras plagas.





"Tenemos las habilitaciones correspondientes para hacer estas tareas. Nuestros empleados están capacitados y son especializados en este tipo de trabajos. Fue un error que cometió uno de los empleados al cual ya le pedimos las explicaciones correspondientes", sostuvo Ruiz.