Obesidad: sanjuaninos dieron testimonio sobre cómo superaron la enfermedad

Preocupa el avance del sobrepeso en la población Argentina. El 60% de los habitantes tiene sobrepeso mientras que el 25% padece obesidad, siendo aún mayor la incidencia en las clases socioeconómicas medias y bajas, según explicó Juan Pablo Gempel, médico cirujano. Ante esta alarmante realidad, muchos sanjuaninos que padecieron la enfermedad lograron recuperar su peso con las cirugías bariátricas y eso les cambió la vida.









"Mi vida era complicada porque no podía trabajar ni hacer nada. Conseguí ayuda y cambió mi vida", contó Jorge Flores en diálogo con Canal 8.





"Encontramos talles ahora. Antes buscábamos y nada nos quedaba bien, no podíamos vestirnos a la moda, sólo con lo que había, disfrazadas", expresó Carina Chipre.





"Los médicos me dijeron que no podía seguir así porque me iba a morir", contó Gina Martínez. Y agregó, "una vez viniendo de viaje en colectivo, me miró un hombre e insultó, dijo que cómo se iba a poder sentar al de semejante m..., todo eso me iba haciendo un click, cambié y ayude a otros".