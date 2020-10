Sanjuanino en San Luis: "Nunca vi un incendio de estas dimensiones"

Desde hace 10 días, focos de incendios afectan a varios puntos de la provincia de San Luis. Hasta el momento, no han podido ser controlados y se desconoce la cantidad de hectáreas quemadas. Claudio Luna es sanjuanino y desde hace 19 años vive en Juana Koslay. En comunicación con sanjuan8.com contó que desde que esta allá es la primer vez que ve un incendio de tal envergadura.

Claudio y su hija, en la zona de Florida, también afectada por el fuego

"Siempre se dan incendios, pero este año es impresionante. Los focos son de grandes dimensiones y se encuentran a 5 kilométros de la capital", contó Claudio que trabaja en una fábrica de pañales.

Según relató, las columnas negras de humo son enormes y el olor a quemado que hay en el aire es muy fuerte.

El viernes por la tarde, se vivió un momento de mucha tensión cuando debieron evacuar el Hospital Materno Infantil "Teresita Baigorria", debido a que las llamas de los incendios desatados en la sierras cercanas al edificio llegaron hasta su playa de estacionamiento.

Hospital "Teresita Baigorria". Fotos: San Luis Solidario/Ministerio de Salud.

Los incendios están afectando a la ciudad capital, a Juana Koslay, distante 15 kilómetros de San Luis, y a Papagayos, Villa del Carmen, El Morro y Villa Larca, en las zonas norte y noreste de la provincia.

El Jefe del Programa San Luis Solidario (ex Defensa Civil), Damián Gómez, dijo a Télam que el fuerte viento complicó todas las situaciones e impidió la acción de aviones hidrantes que no pudieron despegar por las condiciones meteorológicas.

"Esta todo muy seco. Hace meses que no llueve y el viento no para de soplar, por eso se complica tanto. Los Bomberos no dan a basto", comentó Claudio.

Fotos: Diario La República

En la lucha contra los incendios están participando 1.200 brigadistas de distintos cuerpos de bomberos y de Vialidad provincial.

"Este año se notó una mayor preocupación en las personas porque las llamas estuvieron muy cerca de la ciudad", sostuvo el sanjuanino.

Este sábado, el diario La República publicó que se están reorganizando la tarea, ya que los intensos vientos dispersan mucho humo y cenizas y no dejan ver cómo se mueve el fuego.

En Juana Koslay y Cerro de la Cruz se lograron controlar los focs, pero se mantiene bajo patrullaje permanente. En San Luis capital, el fuego está contenido en dos sectores: ruta 146 y ruta 3, donde las dotaciones continúan trabajando.

Mientras que el clima dificulta las tareas en Villa del Carmen, ya que favorecido por el viento y la casi nula visibilidad por humo y cenizas. En Papagayos se reinició en la madrugada de este sábado, y si bien está contenido, se dirige hacia Concarán.

Las autoridades indicaron que el avión hidrante se encuentra listo, pero por el momento no puede despegar por falta de visibilidad.