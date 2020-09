Nuevo protocolo de ingreso a San Juan: qué sucederá con quienes no tengan el PCR negativo

El Gobierno informó que a partir de este sábado, la cuarentena obligatoria en los hoteles se reducirá a 7 días. Sin embargo, será otro el procedimiento en el caso de que el interesado no tenga el hisopado negativo de Covid-19.

Luego de que se conociera oficialmente que se reducirá el tiempo de cuarentena para las personas que ingresen a la provincia, el Gobierno informó qué sucederá con aquellos que no cumplan con el requisito del procedimiento.

Es que desde este sábado, las personas que quieran ingresar deberán presentar un estudio de hisopado PCR negativo de Covid-19, de hasta 72 horas anteriores a la fecha. Este es un requisito fundamental para que la cuarentena en los hoteles sea sólo de 7 días, con el hisopado al 5° día y, en caso de que resulte negativo, la persona pueda abandonar el hotel.

Aquellos que no tengan el estudio que confirme que no son positivos de coronavirus, podrán ingresar a la provincia, pero no se les reducirá el tiempo del alojamiento. Es decir, que deberán permanecer los 14 días en cuarentena, aislados en habitaciones individuales hasta que en el día 12 aproximadamente, el Ministerio de Salud les realice el hisopado y resulte negativo.