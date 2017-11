"No tengo dientes y perdí el olfato para siempre después de la paliza que me dio"

Por Marcela V. Silva

Alejandra Muñoz, o mejor dicho lo que quedó de ella, visitó la redacción de sanjuan8.com para contar lo que vivió una fatídica noche de enero de 2016, después de discutir con ex pareja. Su madre, sus cinco hijos y el padre la encontraron internada en Terapia Intensiva tras haber sido estrellada contra un poste ubicado en calle Benavidez. Las chances de vivir eran casi nulas, pero 45 días después mostró señales neurológicas que generaron varias intervenciones.

A pesar de que viajó a Buenos Aires para una reconstrucción craneal y contar con el amor incondicional de su familia, nunca más volverá a ser la misma. Alejandra llegó al diario del brazo del padre de sus hijos –quien hizo la promesa de que si despertaba la cuidaría siempre- y a pesar de estaba mareada, pudo contar su historia entre lágrimas y resignación.

- Fuiste brutalmente golpeada y te tuvieron que operar seis veces. ¿Cómo estás hoy?

-Yo estoy bien. Agradezco estar viva, aunque estoy todo el tiempo mareada. El médico me dijo que iba a estar así de por vida. Por día tomo tres medicamentos que también serán para siempre.

-¿Recordás cómo fue aquella noche de enero?

-Primero no me acordaba de nada, pero a medida que va pasando el tiempo comencé a recordar. Estábamos al final de calle Benavidez, me agarró del vestido y de los pelos y me pegó contra el muro. Ahí fue cuando me hundió la cabeza.

También siempre recuerdo cuando me golpeó en una salita delante de todos. Cuando vino la policía les dije que no había pasado nada porque tenía miedo por mis hijos.

-¿Cuándo comenzaron los hechos de violencia?

-No recuerdo cuando comenzaron. Pero algunas de las cosas que me acuerdo es que una vez me pegó con un cable de DVD, la marca quedó durante varias semanas y fue advertida por un médico. Otra fue cuando acompañé a la madre de mi nieto a la salita y cuando vio que estaba ahí me mandó un mensaje y me pidió que fuera, como me negué se cruzó y me agarró de los pelos y me golpeó delante de todos.

Embed





-¿Alguna vez te animaste a denunciarlo?

-Nunca lo denuncie y sólo estuvo detenido cuando me hizo esto y nunca más volvió a la comisaría.

Y me pregunto todos los días porque deje a mi marido si era excelente padre. Maldita la hora en que caí en esa casa. Ahora me avergüenzo y le pedio perdón a Dios porque yo no soy la cuarta persona de lo que era.





-¿Y cómo eras antes?

-Ahora tengo 20 kilos de más, yo era súper delgada, tenía dientes, mi pelo era largo y no usaba anteojos. Ahora no tengo dientes y perdí el olfato para siempre después de la paliza que me dio, ya no siento olores. Si me pongo perfume es por mis hijos, yo ya no quiero salir a la calle. La psicóloga me derivo a la psiquiatra, porque me la paso llorando todo el tiempo por el dolor que tiene mi alma.

¿Porque me hicieron daño si no era mala? Aquí estoy tan arrepentida de lo que hice. Dios sabe cuándo se pagan los errores.





-¿Crees en la justicia?

-Con todo lo que paso no sé si creer. Si la justicia existiera, él pagaría el daño que me hizo.

Acá puede más un abogado que la justicia. Declare en tanto lugares y para qué, yo ya no sirvo como madre, estoy encerrada en mi casa.

Yo quise volver hacer mi vida con alguien que no valía la pena. No me perdono que él haya podido más que el amor hacia mis hijos.

Embed





-¿Cómo son tus días ahora?

-Estoy acompañada de mi mamá y de mis tres hijas. A veces me pregunto si no estuviera a mi lado el padre de mis hijos y me los hubieran quitado que hubiera hecho.

Agradezco a mi ex porque no sé qué sería sin él mi vida. Se hizo cargo de todos los gastos de las operaciones y me cuida en mi casa y está junto a mis hijos.

"Ricardo, está en pareja pero desde el primer momento acompaña incondicionalmente a Alejandra. Mientras duró la entrevista estuvo atento a lo que decía y fue una pieza fundamental para la recuperación de ella".

Alejandra Muñoz (2).jpg





¿Qué les dirías a las mujeres que sufren violencia de género?

-Hagan lo que puedan hacer para salir. Yo agradezco que me hayan llamado para contar mi historia y si pudiera borraría mi pasado porque me arrepiento de todo y a la vez aún siento vergüenza.

Embed





El caso de Alejandra Muñoz, fue dado a conocer por sanjuan8.com el 12 de enero del 2016. Cuando Ricardo Chicahuala, ex pareja de Alejandra, fue a la marcha del caso Arteta y también pidió justicia por la madre de sus cinco hijos.





El caso quedó en manos del Tercer Juzgado de Instrucción a cargo del juez Guillermo Adarvez. La familia de Alejandra contó que ella declaró varias veces y que no pueden pagar un abogado que se haga cargo de seguir la causa porque lo que en la actualidad desconocen los avances en el caso de que hubieran. Leonardo Bravo, alias "El Koala", es el principal sospechoso de haber agredido a Alejandra. Por el momento está libre y solo estuvo detenido algunas semanas, según explicó Ricardo Chicahuala.

Si sos víctima de violencia de género podes llamar al 144 o acercarte a la comisaría más cercana.