Luego de que la bacteria streptococcus pyogene causara cinco muertes en diferentes zonas del país y que la preocupación alertara a la población en general, desde Salúd Pública de la Provincia informaron a sanjuan8.com que por el momento no hay alerta epidemiológica. “Desde Nación no se ha enviado ningún tipo de emergencia”, afirmaron fuentes de la cartera a este diario.





De todos modos, recomendaron que ante cualquier duda o síntoma se consulte de inmediato al pediatra o médico de la familia. Por otra parte, desde el hospital Guillermo Rawson aseguraron a sanjuan8.com que no se ha montado ninguna guardia especial ya que no se trata de un brote.





Mientras tanto desde la Secretaría de Salud de la Nación recomendaron fortalecer la vigilancia y el tratamiento precoz de las infecciones invasivas bacterianas. Además, aclararon que este tipo de eventos pueden darse con mayor frecuencia en esta época del año y sugiere concurrir al centro de salud más cercano ante la aparición de cuadros respiratorios que presenten temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o bien infecciones en la piel.





Horas atrás sanjuan8.com se comunicó con un Infectólogo Infantil, Pablo Romano, quien destacó que esto no es algo común y llevó tranquilidad a la sociedad. El profesional señaló que no existen vacunas para este tipo de bacterias y agregó que se trata de una bacteria que produce infecciones comunes y que termina en faringitis con placas o infecciones en la piel. “No es algo habitual que produzca la muerte y por eso se están investigando estos tres casos que llaman la atención, porque se trata de niños que no tenían enfermedades de base" explicó Romano.