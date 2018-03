Nieto recuperado: "Tuve que aprender a perdonar para seguir adelante"

// Por Bárbara Ardanaz





Este 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración del aniversario del golpe cívico militar del año 1976. De los 127 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, quedan cientos aún por encontrar y restituirles su identidad.





Carlos Goya Martínez (38) es un sanjuanino que antes de cumplir los 30 años, su vida cambió para siempre. De un día para el otro, en el 2008 allanaron la vivienda en la que vivía con sus padres, le secuestraron prendas y le dijeron que los padres que tanto amó no son sus verdaderos progenitores. Él es hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar.





Alberto y Raquel, quienes lo criaron desde pequeño, no sólo no eran sus padres, sino que fueron sus apropiadores. El padre era militar y fue quien trajo a la casa a una criatura, con una mujer sometida a su esposo, que no cuestionaba, que no hablaba, que sólo asentía con un movimiento de cabeza. ¿Cómo asimilar esto?





"Mis cuatro hermanos del corazón y de sangre fueron el nexo para poder superar las cosas, tengo un tremendo amor por ellos", dijo a sanjuan8.com Carlos. La dulzura quedaba expresada en sus palabras, con una tristeza inocultable, pero con un amor engendrado en su familia, la que ensambló.





"Tuve que trabajar en un proceso de perdón, que no significa dejar de buscar, sino que para encontrar mi felicidad aprendí a perdonar y seguir adelante", resaltó. Pero aclaró: "sigo buscando Memoria y Verdad, creo en la necesidad de Justicia".





Desaparición de sus padres





Francisco Luis Goya fue detenido en 1975 por la Triple A y antes de que comience la dictadura cívico militar, le pidieron irse del país y se exilió en Perú. De allí se fue a México donde conoció a María Lourdes Martínez Aranda -quien sería después su mujer-.