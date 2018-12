Navidad austera

No hace falta entrar en detalles para abordar una vez más sobre la devastada economía del 2018. Más allá de las especulaciones políticas, eso es algo que nadie discute, fue así tanto para oficialistas como para opositores; lo único que difiere es la culpa: Culpa de quién estamos así. Nos pasaríamos horas en buscar un acuerdo y no será posible. La única realidad es que el conjunto de los argentinos debemos soportarlo.

En medio de la críticas de la Iglesia por la situación social y las recientes estimaciones del Observatorio de Deuda Social de la UCA sobre un aumento de la pobreza de 5 puntos en el último año, el presidente Macri recibió a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes le expusieron su preocupación por las consecuencias de la crisis económica en el terreno social. Sin brindar mayores precisiones respecto a cómo el Gobierno revertirá el actual escenario, el mandatario les advirtió: "Todavía tenemos meses duros por delante"



Eso es lo que nos espera y en la mesa del brindis mañana no debemos dejar de lado nuestro espíritu y acción solidaria por todos aquellos que tendrán muy poco para poner en la mesa, no es una frase hecha que responda al sentimentalismo absurdo que siempre aparece en las fiestas, es una verdad incontrastable y al serlo no podemos quedar ajenos a ella.





Ser solidario no es dar lo que me sobra y me quedó viejo, es compartir lo que tengo, es entender y razonar que en la alacena tengo poco y de ese poco tengo que repartir; es reflexionar que cada plato de comida que tiro a la basura dejó a un niño o un anciano con el estómago vacío.





Los datos oficiales en nuestro país arrojan un escenario aún más complicado:





El 90% de los trabajadores del país vive con menos de $20.000 al mes, son los informes que publicó el INDEC, organismo oficial que mide en estadísticas lo que sucede en cada hogar. El 50% percibe salarios que van de entre $2890 y $15.501, mientras que un 30% cobra entre $18.188 y $25.073; esos valores demuestran que en cada familia debe haber más de uno a dos de sus miembros aportando un ingreso porque las cifras no permiten redondear cálculos que cierren en la economía familiar. Esas sumas no alcanzan para educación, salud, alimentos, transporte y vivienda por lo que nuestra mano tendida deberá ser fundamental para ayudar al que no tiene.





Deseo que en esta Navidad la tristeza se opaque y la alegría nos inunde por lo que tenemos, que podamos dar gracias a tanta que gente que nos contiene y nos apuntala, es inevitable que nos inunde la melancolía, cuando eso suceda, será el momento de brindar por todo lo bueno que nos pasó que seguramente es mucho, ahí es donde tenemos que detenernos. Tarea para la Nochebuena.





¡Feliz Navidad queridos lectores!