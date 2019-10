Natalia Vargas: "Si las candidatas entran morochas que salgan morochas, no tuneadas"

La mujer que se desempeña como gerente del medio radial y conductora de un programa de análisis político, según sus propias palabras se refirió nuevamente al caso y esta vez habló de las candidatas a nivel general. "Si ingresan morochas que salgan morochas, no tuneadas", dijo defendiendo su postura.





Vargas explicó que las "chicas son tuneadas y cambiadas" por quienes organizan la FNS y de paso dijo que espera que las candidatas de Jáchal no se bajen del concurso ya que solo se trató de una broma. "Si ellas son seguras de sí mismas no deben sentirse mal por lo que dije", añadió desafiante.





La mujer duramente cuestionada por los medios locales se definió como una feminista, pero aclaró que no es radical y no cree en la violencia de género, sino más bien en la violencia en general.





Mientras tanto la conductora denunciada en varias oportunidades ante el INADI y la Defensoría del Público aún sigue trasmitiendo y no ha sido sancionada por sus graves dichos.





Vargas propinó frases como:





*"Son tres negritas que no salen ni cinco centavos"

*"Ya no habrá pasarela. No, si con estos bagres qué va a haber pasarela".

*"Se van a derretir estas negras, ahí. De toda la grasa que les va a caer de la cara. Imaginate, tres kilos de maquillaje"

*"La Mayra Vega, típica morocha de pelo largo, jachallera. La Carla se puso una camisita demasiado prendida arriba, se ve que esta niñita no tiene muchos atributos. Es oscurita también de cara. La otra no, tiene pelo ondulado largo, así tienen de donde agarrar. Está la Laura, ésta sí que es gauchita. Se llama La Laura. A mí me ponen al lado de la Laura y yo soy una pendeja de 16. Está teñida, pelo corto, las raíces negras y sale haciendo trompita. Poniéndose la mano y se le salen los cachos de grasa del pantalón". Me quedo con la Mayra porque tiene el huequito entre medio de las piernas. Las otras tienen mucha grasa. me quedo con Mayra porque más o menos está entrable. No dice si es soltera, no dice si tiene bendiciones. Pero por favor, no vayan con Laura porque seguro tiene tres, cuatro bendis".

La locutora aclara: "Ojo!, estoy utilizando el artículo porque hay brutos que utilizan el artículo. Yo no, no soy así".

*Cuando dijo que evento era gratuito indicó: "Y sí, sino no va nadie"

También se burló de su supuesta forma de expresarse, exagerando su acento y poniendo interés en su manera de hablar de manera despectiva.

"- Hola, soy la Jenny!"

- "Y cuál es tu gracia?"

- "La Jenny!"

-"¿Pero qué haces de tu vida?"

- "Te hago la gran Jenny! Mirá cómo me abro de piernas!" (Interpretación que hizo ridiculizando a las jóvenes)