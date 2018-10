Nación le girará a San Juan sólo $400 millones para la autopista que une la provincia con Mendoza

Aunque la tarea del gobierno macrista para 2019 tiene su foco puesto en el ajuste, con el objetivo de llegar al déficit cero, habrá una buena tajada de dinero que recibirán las provincias para las rutas nacionales. Lo cierto es que el menor monto lo tendrá San Juan con la porción más pequeña del presupuesto: sólo percibirá $400 millones para la autopista que une a la provincia con Mendoza, de los $75.000 millones que figuran en el esquema presupuestario del próximo año para obra pública, un 25% más que este 2018. De ese porcentaje, Buenos Aires se llevará el 26% de los recursos que significan unos $20.000 millones.









Si bien, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, había adelantado que "la obra pública no se toca", dejando entrever que iba a seguir significando una pata importante para el plan de gestión del año próximo, la Provincia se ilusionaba con recibir una porción digna para avanzar considerablemente con uno de los proyectos más ambiciosos que tiene: la Ruta 40. Las palabras de Frigerio trajeron un poco de alivio a la tensa calma que había en ese momento -cuando el dólar se disparaba a $39, de haber estado el día anterior unos cinco puntos abajo- en medio de varias reuniones entre las provincias y la Nación que fueron clave para darle forma al próximo presupuesto. Sin embargo en suelo sanjuanino se esperaba poder lograr una porción un poco más grande, y esto no ocurrirá.













La caída del fondo sojero, que implicó una reducción de $400 millones en lo que queda del año y $800 millones por el periodo que viene, ya había traído malas caras en los municipios, con relación a los proyectos de obras que había. La Provincia decidió que se iba a hacer cargo de esos compromisos dinerarios, tal como lo hizo con la ruta 40 cuando Nación dejó de mandar plata. El presupuesto de 2019 significaba el deseo de concretar nuevas obras y avanzar significativamente en las ya encargadas. Ahora habrá que esperar el diseño del presupuesto provincial para saber cómo se hará la distribución de los fondos en las obras para San Juan.









La obra sigue

Para el ministro del Interior "no hay que pedirles más a los gobernadores" en cuanto a temas de ajuste y después de lanzar ese palo, remarcó que se garantizaría la obra pública para 2019. Pero antes de eso, Macri había remarcado "no hay que gastar más de lo que se tiene" y le pidió a las provincias que tengan las cuentas claras y organizadas. También, sostuvo que todos los distritos que hicieran las cosas bien iban a tener "premios". No obstante, aunque San Juan comenzó y terminará el año con un déficit cero, el que tanto desea tener la Nación, no habrá consideración para la principal ruta que pasa por este territorio.





Así es como lo establecieron las autoridades nacionales; ya que la menor tajada la recibirá San Juan con un presupuesto de $400 millones para la autopista que une la provincia con Mendoza. La sigue Salta con una promesa que ronda los $450 millones para la ruta 34. Lo curioso es que una vez más entre las principales beneficiarias aparece Buenos Aires ($11.600 millones) y Capital Federal ($4.600 millones). Estas son seguidas por La Rioja ($4.300 millones), Chaco ($3.450 millones), Córdoba y Entre Ríos ($2.200 millones).