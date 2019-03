Músicos aseguran que Gil les dijo "si vienen al acto de Rosas no van a venir por 5 años más a Caucete"

Uno de los músicos de la banda que tiene más de 10 años de trayectoria, Alejandro Flores, aseguró que recibió días antes, presuntamente por parte de Gil, donde le aseguró que si tocaban en el acto de Rosas, no irían más a Caucete por 5 años.





La precandidata del frente uñaquista envió el comunicado de prensa donde se informaba sobre el evento, en el cual tocarían tres bandas y una de ellas sería Omega. Alejandro, que tiene agendado en su celular al actual intendente debido a varios shows que ya dieron en el departamento, contó que recibió un WhatsApp de parte de éste. "Me llegó la foto del folleto del evento y le dije que no entendía el motivo, me cuestionó ¿cómo vas a venir a ese evento?, a lo que le respondí que por qué no lo haría si se trata de laburo", resaltó Alejandro.





Pronto la conversación fue al punto de interés. "Eso es estar políticamente en contra mío", dijo el músico que le escribió el intendente, a lo que él respondió que nunca se pudieron una remera política, que sólo trabajan y hacen música. Ante esto, el músico aseguró que recibió como respuesta "yo te aviso que si vos venís acá (evento de Rosas) no vas a venir por 5 años más a Caucete".





"Jamás en la vida nos pasó esto. En la noche del show, mi hermano Hugo (cantante) habló ante el público y les explicó lo que sucedía", dijo Alejandro. Y agregó "nosotros somos padrinos y colaboramos con comedores y merenderos cauceteros, y escuché un audio de Gil en una radio diciendo que él nos ayuda con esto y es mentira", expresó.





Embed





A partir de esto, la banda teme que pueda haber algún tipo de represalias contra ellos a través de la generación de un problema o disturbio en algunos de sus shows o que les prohíban tocar. Es por eso que consultaron a un abogado para asesorarse sobre los pasos a seguir. "Realmente la estamos pasando muy mal", culminó.