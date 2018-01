Murió uno de los imputados en el escándalo de las expropiaciones

// Leonardo Domínguez

Era el presidente del Tribunal de Tasaciones de la provincia, junto con sus antiguos compañeros fueron separados del cargo por estar presuntamente implicados en el escándalo de las expropiaciones y estaba a la espera de que la Justicia resolviera si iba a juicio o quedaba desligado. El sábado, tras padecer una dura enfermedad, falleció y su caso será enviado a archivo. El hecho trascendió recién este martes y su familia lo manejó con sumo hermetismo.

Fernández estaba procesado junto a un numeroso grupo de abogados, ex jueces, peritos y ex funcionarios por haber estafado a la provincia en una millonaria suma de dinero. La Justicia sostiene que actuaron como una asociación ilícita para inflar el valor de terrenos a expropiar para que la provincia pagara mucho más de lo que correspondía. Al punto que desembolsó cifras millonarias exorbitantes por terrenos que valían mucho menos, todo por obra de supuesta la banda delictiva que la Justicia y la Fiscalía de Estado como querellante tienen en la mira.

Hermano del ex ministro de Gobierno en los dos primeros mandatos de Gioja, Emilio Fernández, el ex jefe del organismo que se encarga de tasar los inmuebles que compra o expropia el Estado no pudo ganarle la batalla a una larga enfermedad y en su entorno contaron que el último sábado murió rodeado de sus familiares. Él y otros ex miembros del Tribunal de Tasaciones fueron imputados por el juez Benedicto Correa, sus abogados defensores apelaron a la Cámara Penal y para febrero o marzo se espera la respuesta a esos planteos (puede ratificar el procesamiento, sobreseer a alguno de los imputados o dictar falta de mérito).

Fuentes calificadas dijeron que de acuerdo a las pruebas que hay en el expediente, todo indica que la medida dictada por el magistrado de primera instancia podría ser confirmada. Si es así, todos quedarían muy cerca de tener que ir a juicio oral y público.

Pero ahora, sea en el sentido que sea y a la luz de los hechos, la resolución no incluirá a Fernández. Al fallecer, la acusación que pesa en su contra en la Justicia no tiene sentido de ser y será archivada. Es decir, la megacausa de las expropiaciones tiene un imputado menos.

Mientras los ex miembros del Tribunal de Tasaciones están expectantes lo que diga la Cámara Penal, en la misma causa de las expropiaciones hay otros 8 implicados que están a punto de tener que enfrentar a un tribunal colegiado en un juicio. Se trata de los abogados Santiago Graffigna (sindicado como el líder de la asociación ilícita) y Horacio Alday, los ex jueces Rosalba Marún y Carlos Macchi, la ex perito oficial María Melvin y los ex peritos de parte Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.

Los procesamientos contra los 8 ya quedaron firmes, Correa dio por clausurada la etapa de instrucción en esos casos y le mandó el expediente al fiscal Carlos Rodríguez para que decida si pide la elevación a juicio o no. Fuentes judiciales aseguraron que es un hecho que los hará y que los imputados tendrán que pasar por el banquillo de los acusados.

A ellos se podría sumar en una eventual juicio el lote de sospechados que integraba Fernández. También el ex empleado de Recursos Hídricos Néstor Adán Ruiz y el ex fiscal de Estado Mario Díaz, que también están procesados y apelaron a la Cámara Penal para que revise esa resolución.